İZSU'dan önemli uyarı: İnanmayın!

İZSU Genel Müdürlüğü, son günlerde “Kaçak su kullanıyorsunuz”, “Sayacınız arızalı” ya da “Depozitonuzda sorun var” diyerek bankaya para yatırılmasını isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, son günlerde artan telefon dolandırıcılığıyla ilgili vatandaşı uyardı.
İZSU Genel Müdürlüğü’nün adını kullanarak vatandaşa telefon eden dolandırıcılar, “Kaçak su kullanıyorsunuz”, “Sayacınız arızalı”, “Depozitonuzda sorun var” gibi asılsız söylemlerde bulunuyor ve bankaya para yatırmaları gerektiği yönünde talepte bulunuyor. Son günlerde bu tür dolandırıcılık girişimlerinin artması üzerine bir açıklama yapan İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şunları söyledi:
“İdaremiz tarafından abonelerimize sadece bilgilendirme amaçlı telefonlar açılmakta olup hiç kimseye bankaya para yatırması yönünde bir talepte bulunulmamaktadır. Kaldı ki, idaremize su aboneliği ile ilgili yapılacak her türlü ödeme, sadece İZSU veznelerinde ve makbuz karşılığında gerçekleştirilmektedir. Abonelerimizin bu konuda dikkatli olmaları ve İZSU adına bankaya para yatırmalarını isteyen kişileri Emniyet birimlerine bildirmeleri gerekmektedir.”