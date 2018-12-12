İZSU'dan "paket içme suyu arıtma” seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kınık’ta paket içme suyu arıtma tesisi kurdu. Tesis sayısını 41'e çıkaran İZSU, 2019'da Kiraz, Dikili ve Bergama'ya da yeni paket arıtmalar kuracak

Sağlıklı su üretimi konusunda Türkiye’nin en güvenli kentlerinden biri olan İzmir’de yerel yönetim, vatandaşların standardı yüksek ve daha kaliteli su içebilmesi amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2007 yılından bu yana 5216 ve 6360 sayılı yasalarla görev sahasına bağlanan kent merkezinden uzak ilçe ve köylere yaklaşık 7 milyon liralık 27 adet paket içme suyu arıtma tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında bu listeye 4 yeni tesis daha ekledi.

Ödemiş’in Birgi, Tire’nin Akmescit ve Bayındır’ın Kızıloba mahallerindeki yeni tesisler devreye alındı. Kınık merkezine hizmet verecek paket içme suyu arıtma tesisi ise önümüzdeki günlerde devreye alınıyor. Yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla hizmete giren bu tesisler sayesinde vatandaşların standardı yüksek daha kaliteli su içmesi sağlandı.

Ödemiş’in 2 bin nüfuslu Birgi Mahallesi’ne bir kaynak ve 2 derin kuyu ile temin edilen su için saniyede 15 litre kapasiteli, 700 nüfuslu Bayındır Kızıloba Mahallesi’ne verilen içme suyu için saniyede 8 litre kapasiteli, Tire Akmescit’te ise saniyede 3 litre kapasiteli paket arıtma tesisleri kuruldu. Yaklaşık 12 bin vatandaşın yaşadığı Kınık ilçe merkezine su temin eden 4 adet derin kuyu için kurulan saniyede 100 litre kapasiteli tesisin önümüzdeki haftalarda devreye alınacağı bildirildi.

Sırada yenileri var

İZSU Genel Müdürlüğü ayrıca, 2019 yılında Kiraz ilçe merkezi, Dikili'nin Salihler, Kıratlı, Deliktaş ve Demirtaş mahalleleri ile Bergama Örenli mahallesinin ihtiyacını karşılayacak toplam 4 paket içme suyu arıtma tesisi daha kurmaya hazırlanıyor.

41 kere maşallah

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2007 yılından bugüne kadar Torbalı Helvacı (2), Bayındır Çınardibi, Dernekli, Çamlıbel, Söğütören, Özdere Çukuraltı (2), Seferihisar Eskiorhanlı, Tire Dallık, Bayındır Yusuflu, Foça Ilıpınar, Menemen Bozalan, Aliağa Yukarı Şehit Kemal, Bözköy, Samurlu, Menemen Seyrek Deposu, Bornova Çiçekli, Yaka (2 adet), Bergama Aşağıkırıklar, Yenikent, Kurfallı, Pınarköy, Menemen Buruncuk, Musabey, Çavuş ve Kesik ile Kemalpaşa Kamberler'de paket içme suyu arıtma tesisleri kurdu. Kınık Cumalı, Taştepe, Bayındır Lütuflar, Bergama Ören li, Eğiller, İneşir, Kınık Bağalan, Ödemiş Emirli, Tire Yamandere, Kınık Arpaseki tesisleri de İl Özel İdare’den devralındı. Yeni kurulanlarla birlikte İzmir’deki içme suyu paket arıtma tesisi sayısı 41’e çıktı.