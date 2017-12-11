İZSU'dan Seferihisar ve Dikili'ye baraj

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2050 yılının nüfusu ve su ihtiyacına göre 30 ilçede gerçekleştireceği yeni içme suyu yatırımları için ‘İçme Suyu Master Planı’ hazırlayıp çalışmalara başladı. Seferihisar’a kurulacak Gelinalan ile Dikili’ye kurulacak Kabakum barajları için harekete geçildi. Planda İzmir'in 30 yıl sonraki su ihtiyacına göre, 15 adet baraj ve 3 adet regülatör ile Foça ve Çeşme’de yapılacak 2 adet deniz suyu arıtma tesisinin yapımı öngörülüyor

İZSU, küresel iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak ve yaşanabilecek muhtemel su sıkıntısına karşı yeni yol haritası oluşturmak amacıyla 2050 yılı nüfusuna göre 30 ilçe için “İçme Suyu Master Planı" hazırladı. Bu ilçelerin tamamında yürütülen saha etütleri sonucu, sonraki yıllarda oluşabilecek su ihtiyacının tespiti yapılarak kurulması gereken yeni tesislerin ekonomik ve teknik koşulları masaya yatırıldı. Master Plan'a göre, İzmir’in 2050 nüfusunun 8 milyon 177 bin 565 kişi ve su ihtiyacının da yılda 856,58 milyon metreküp olacağı öngörüldü. “İçme Suyu Master Planı” çerçevesinde, İzmir merkezinden çevre yerleşimlere su aktarım olanakları incelenirken, yeni baraj yatırımı yapılabilecek yerler de belirlendi.





Seferihisar'a Gelinalan Barajı



6.5 milyar liralık yatırım öngören master plan doğrultusunda harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar’a kurulacak Gelinalan ile Dikili’ye kurulacak Kabakum barajları için harekete geçti. Seferihisar ilçesinin ileriye yönelik uzun dönem içme ve kullanma suyu ihtiyacına takviye olması amacıyla planlanan Gelinalan Barajı’nın planlama mühendislik çalışmaları için ihaleye çıkıldı. Eylül ayında ise planlama çalışmaları başladı. Yaklaşık 1 yıl sürecek planlama çalışmalarının ardından barajın uygulama projeleri hazırlanacak ve ardından yapım ihalesine çıkılacak. 225 milyon metreküp hacimli barajda 3 milyon 740 bin metreküp su depolanacak ve ilçeye yılda 1 milyon 720 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.





Dikili'ye Kabakum Barajı



İZSU, İzmir’in turizm ilçelerinden Dikili’nin içme ve kullanma suyunu karşılamak için de ilçeye Kabakum Barajı’nı kazandıracak. Barajın master plan düzeyinde çalışmalarını tamamlayan İZSU, planlama çalışmaları öncesinde Kabakum Deresi’nin akım verilerini elde edebilmek amacıyla akım gözlem istasyonu kurulması için ihaleye çıkacak. Elde edilecek hidroloji raporu ile planlama ve proje düzeyinde rapor hazırlanacak.





15 adet baraj ve 3 adet regülatör yeri belirlendi



İZSU, hazırlanan “İçme Suyu Master Planı” çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllar içerinde oluşabilecek ihtiyaca göre 24 baraj yeri belirledi. İçme Suyu Master Planı’na göre, Eski Foça’da Foça, Dikili’de Kabukum ile Kışla, Bergama’da Üsküdarlı, İncecikler ve Maruflar, Seferihisar’da Gelinalan, Selçuk’ta Şirince, Tire’de Eğridere, Ödemiş’te Çamlıca, Oğuzlar ve Birgi, Beydağ’da Erikli, Kiraz’da Çanakçı, Kemalpaşa Yiğitler Regülatörleri, Manisa Muradiye Süngülü, Torbalı Fetrek, Buca Kaynaklar ve Ödemiş Oğuzlar barajlarının yapılması öngörülüyor. Master Plan’da 2025, 2030, 2035, 2040 ve 2045 yıllardaki su ihtiyacına göre yapılması öngörülen barajlar 1/100.000’lik planlara işlenecek, daha sonra uygulama projeleri hazırlanacak. Yatırım kararı verildiğinde ise yapım ihalesine çıkılacak.





Foça ve Çeşme’ye deniz suyu arıtma tesisi



Su kaynaklarının kente iletilmesi için 760 kilometre uzunluğunda açık kanal, tünel ve isale hattı, 65 adet yeni su deposu, 23 pompa istasyonu, 35 içme suyu arıtma tesisi öngörülen İzmir İçme Suyu Master Planı’nda, ayrıca atık su arıtma tesislerinde arıtılan suların tarımda ve sanayide değerlendirilmesi; 2040’lı yıllarda ise deniz suyundan içme suyu elde edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması yer alıyor. Tesislerin Foça’da İzmir Körfezi çıkışında ve Çeşme’de yapılması planlanıyor.



Küresel iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak ve 2050 nüfusuna göre ihtiyaçları belirlemek amacıyla İzmir İçme Suyu Master Planı’nın hazırlandığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Tüm dünyada su giderek çok daha kritik bir önem taşıyor ve bu nedenle ‘sürdürülebilir, akıllı su yönetimi’ ön plana çıkıyor. Hazırladığımız içme suyu master planı, geleceğe yönelik bize hangi yıllarda hangi yatırımları yapmamız gerektiği konusunda bir rehber olacak. Bu çalışma ile her ilçe için ayrı ayrı kaynak-ihtiyaç planlaması yapıldı” diye konuştu.