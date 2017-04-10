İZSU'dan Torbalı ve Menderes için ikinci proje

Torbalı ve Menderes ilçe merkezlerinde 460 kilometrelik içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU, bu iki ilçenin 8 mahallesi için de “ikinci koldan” harekete geçerek 227 kilometrelik yeni bir proje ihalesi hazırlığına başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, çevre yerleşimlerin en büyük problemlerinden biri olan eski içme suyu şebekelerini yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Torbalı ve Menderes ilçe merkezlerinde 64 milyon liralık yatırımla 460 kilometre uzunluğunda şebeke yenileme çalışmalarına devam eden İZSU, bu kez aynı ilçelerdeki 8 mahalleyi daha yatırım programına aldı. Menderes’in Çile, Gölova, Tekeli ve Oğlananası mahalleleri ile Torbalı’nın Helvacı, Demirci, Karakızlar ve Pamukyazı mahallelerindeki eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu iletim hatları ve şebeke hatlarının yenilenmesi için proje ihalesi hazırlıklarına başlandı. Bu çalışmayla yeni yerleşim yerlerinde içme suyu al t yapısı oluşturulurken, kuyu ile depo arasında su ileten eski iletim hatları da yenilenecek. 32 kilometresi PVC ve asbest iletim hattı olmak üzere, toplam 227 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesinin oluşturulması için proje ihalesine çıkan İZSU, ardından yapım ihalesi sürecini başlatacak.





