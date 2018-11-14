İZTO Başkanı Özgener'den adaylık açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TBMM Başkanlığı'na sunulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili sosyal medyada yer alan 'İzmir belediye başkanlığı adaylığının önün açıldı' şeklindeki eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Özgener açıklamasında, "Bu yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Recep Özel'in bugün TBMM'ne sundukları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sosyal medyada çeşitli eleştirilere neden oldu. Eleştirilerin hedefinde olan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in bu kanun tasarısı ile 'İzmir belediye başkanlığı adaylığının önün açıldı' şeklinde yorumlar yapıldı. Mahmut Özgener, yaptığı yazılı açıklamada İzmir Belediye Başkanlığı için hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonların kendisi dışında gerçekleştiğini, isminin siyasi tartışmalara alet edilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Özgener'in açıklaması şöyle:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir yasa teklifi ve de ozellikle sosyal medyada farklı siyasi görüşlere mensup insanlar tarafından yapılan yorumların, 'yasanın şahsımın İzmir Belediye Başkanlığı adaylığının önünü açmak için hazırlandığı' iddiaları üzerine şahsıma görüşlerimin sorulması nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.

İlk olarak; yüce meclisimizde görev yapan hiçbir milletvekilimizin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını hatırlatırım. Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. Hazırlanan düzenlemenin ülkemizde seçim süreçlerini yeni tamamlamış olan birçok odanın yürümekte olan çalışma ve işleyişlerinde önemli duraksama ve belirsizliklere yol açabileceği düşüncesindeyim.

İkinci olarak İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, bu yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum. İzmir Ticaret Odası Başkanlığı, kentimizin ve bölgemizin büyük bir teveccüh göstererek beni layık gördüğü, kendim ve odamız adına hedefler koyduğum, devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğum bir görev...

Bu önemli göreve konsantre olduğumu, odamızın bütün organlarıyla ve değerli üyeleriyle birlikte başlattığımız değişim hamlesine odaklandığımı, ismimin çevresinde yapılan spekülasyonların tamamen benim dışımda geliştiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."