İZTO'da ilk gülen Özgener oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri 429 komite ve 175 meclis üyesini belirledi. Mevcut başkan Ekrem Demirtaş 13. İçecek Grubu'ndan, rakibi Mahmut Özgener ise 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'ndan meclis üyesi olmayı başardı. Diğer başkan adayı Zeki Yöndem ise, 21. Kişisel Bakım Güzellik Salonları Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu komitesinden meclis üyesi seçilemedi

Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde oy verme işleminin sona erdiği saat 17.00 sıralarında oy kullanmak isteyenler ile polis arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Seçime yoğun ilgi gösteren üyeler 94 sandıkta oy kullandı. İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, oyların sayımını sandık başında yakından izlerken mevcut başkan Ekrem Demirtaş ise ofisinden takip etmeyi tercih etti. Özgener'in kırmızı, Demirtaş'ın mavi listeyle yarıştığı seçimde, 5 meclis üyesi çıkaran 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'nda da Özgener'in listesinin galip geldiği bildirildi. İlk açıklanan rakamlara göre Mahmut Özgener'in listesine 1238 oy çıkarken Ekrem Demirtaş'ın listesine ise 939 oy verildiği öğrenildi. Sonucun açıklanmasının ardından Özgener alkışlar ve davul zurna eşliğinde tebrikleri kabul etti.



"DEĞİŞİM İSTEĞİ BİRÇOK KOMİTEDE YAŞANDI"



Özgener, seçime girdiği gruplardan 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantiledi. Sonuçların netleşmesinin ardından Özgener tarafı büyük sevinç ve coşku yaşadı. Özgener, kendisini destekleyenlere sarılarak sevincini gösterdi. Sandıkların açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan İZTO Başkan Adayı Özgener, şunları söyledi:



"Çok çalıştık, değişim ihtiyacını hissederek yola çıktık. Ben 2004-2009 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Vekilliği yapan Necip Nasır'a ‘baba' diyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk günden bana çok büyük destek verdi. Oda konusundaki bütün deneyimlerini paylaştı. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede yani inşaat ve ulaşım araçlarında değil birçok komitede yaşandı. Bu yüzden çok mutluyum. Demek ki doğru şeyler yaptık. Şimdi bize düşen sorumluluk bizden bu beklentileri karşılamak. Bu yarış daha bitmedi ben daha başkan seçilmedim. Şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız."



DEMİRTAŞ: SONUCU 175 KİŞİ BELİRLEYECEK



13. İçecek Grubu'ndan meclise girmeye hak kazanan ve 26 yıldır odanın başkanlık görevini sürdüren Ekrem Demirtaş ise "Seçim çok büyük baskılar atında gerçekleşti. Şu an kötü bir olay olmaması sevindirici, kendi grubumdan kazandım. Diğer arkadaşlarımın gruplarının sonuçlarını inceliyorum. Umuyorum ki zaferle çıkacağız. Sonuçtan endişe duymuyorum. Geçmiş seçimlerde de böyle davul zurna çaldılar ama sonuç ortada. Bu seçimin sonucunu 175 kişi belirleyecektir" dedi.