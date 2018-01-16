İZTO yönetiminde dört istifa

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) Nisan ayında yapacağı seçimler öncesi, yönetim kurulu üyeleri, Nevzat Artkıy, Mert Pala, Mustafa Tüzün ve Jak Eskinazi görevlerinden istifa etti

İZTO'da başkanlık için Mahmut Özgener, Zeki Yöndem adaylıklarını açıklarken 23 yıldır görevde bulunan Ekrem Demirtaş'ın da adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. İZTO'da Demirtaş'ın yönetim kurulunda bulunan üyelerden Nevzat Artkıy, Mert Pala, Mustafa Tüzün ve Jak Eskinazi görevlerinden istifa etti. İstifalarını yazılı olarak duyuran üyeler, değişimin gerekliliğine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"5 yıllık bir süredir büyük bir istek ve arzuyla sürdürdüğümüz bu anlamlı görevde yaklaşan yeni seçimler öncesinde yepyeni ve dinamik bir girişimin değişim vizyonuyla yola çıktığını gözlemliyoruz. Tabandan gelen bu yenilenme ve değişim baskısının gerekliliğine olan inancımız, bizlere bu yeni vizyonun destekçisi olmanın doğru olacağını göstermiştir. Mevcut birikim ve deneyimlerimiz, bu yenilik çağrısının İzmir Ticaret Odası ve İzmir’imizin ticaret hayatına çok büyük katkı yapacağı yönündedir. O nedenle, mevcut yönetimde yer alarak devam ediyor olmamızın doğru olmayacağına kanaat getirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle, uzun bir süredir birlikte çalıştığımız değerli Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza ve Sayın Başkanımıza birlikte geçirmiş olduğumuz süre içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar ve odamıza katkıları nedeniyle çok teşekkür ederiz."









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