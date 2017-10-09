Jandarma er koğuşta böyle bulundu!

İzmir Urla'da Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan er Ramazan Özmen ölü bulundu. Özmen'in intihar ettiği düşünülüyor

Olay, Urla Jandarma Komutanlığı Birliği'nde dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, emekli bir korgeneralin koruma askerliğini yapan 20 yaşındaki er Ramazan Özmen, görev yaptığı birliğin koğuşunda başından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu.



Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç askerin cansız bedeni otopsisi için morga kaldırılırken, cinayet büro ekipleri de olayı incelemeye başladı.



Ekipler, olayın intihar vakası olduğu üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





