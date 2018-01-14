Jandarmadan uyuşturucu uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik 13 noktada uygulama yaptı. Uygulamada 3 bin 406 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, bin 332 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlara toplam 21 bin 145 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 378 gram esrar, 204 gram kenevir tohumu, 2 gram bonzai, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı. Jandarmadan yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.Kaynak: DHA
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