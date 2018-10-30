Japonlar İzmir'de çatıya çıktı

Kentteki yatırım ortamını tanımak amacıyla İzmir’e gelen Japon heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli otobüsler için ESHOT atölyelerinin çatısına kurduğu güneş enerjisi santralini gezdi

İzmir Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın organizasyonu ile İzmir’e gelen Japon yatırımcılar, kentteki karbon salımını azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen elektrikli otobüs projesini ve bu projeyi destekleyen güneş enerji sistemini inceledi. Aralarında, kısa adı JCCME olan Japan Cooperation Center for Middle East (JCCME) Genel Müdürü Takashi Oya, Müdür Wayama Takako ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Tokyo Ofisi Danışmanı Reina Maeda'nın da bulunduğu Japon heyet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca elektrikli otobüsle gezdikten sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Gediz’deki at&ou ml;lyelerini ziyaret etti.

ESHOT Yapı Tesisleri Daire Başkanı Vahyettin Akyol'dan elektrikli otobüsler için enerji üretimi konusunda bilgi alan konuk heyet üyeleri, atölyelerin çatısına kurulan güneş enerji santralini yakından görmek istedi. Bu isteği kırmayan ESHOT yöneticileri, Japon yatırımcıları çatıya çıkardı.

64 bin ağaca bedel

Elektrikli otobüslere ilişkin enerji ihtiyacının tamamının Gediz'deki atölyelerin çatısına kurdukları güneş enerjisi santrali ile karşıladıklarını söyleyen ESHOT yetkilileri, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana 1,5 milyon kWh enerji karşılığında yaklaşık 722 bin liralık tasarruf sağladıklarını ve 1,38 MW santralde üretilen elektrik enerjisi ile 13 ayda toplam 2.559 ton karbondioksit salımını engellediklerini söyledi. Konuk heyet üyelerine, bu değerin 64 bin 175 ağacın bir günde filtreleyebileceği CO2 miktarına eşit durumda olduğunun bilgisi de verildi.

Heyette yer alan Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Ferda Gelegen, Viyana merkezli bir teşkilat olduklarını belirterek, 1981 yılından beri Japonya’da görev yaptıklarını ve İstanbul’un çok dolu bir bölge olması nedeniyle Japon şirketlerinin yatırım konusunda ülkenin değişik merkezlerini mercek altına aldığını kaydetti. Gelegen, İzmir'in de bu kentlerin başında geldiğini söyledi.

Yeni güneş santralleri yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Gediz'den sonra Adatepe ve Çiğli garajlarına kuracağı toplamda 2 MW gücündeki güneş enerji santrallerinin fizibilite çalışmalarını da tamamladı. Yıl sonuna kadar proje onaylarını ve ihale hazırlıklarını tamamlamak için harekete geçen ESHOT, bu yatırımlarla birlikte kurumsal olarak tükettiği elektri k enerjisinin büyük bölümünü güneşten karşılayabilecek.

ABD'de anlatılacak

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği UITP tarafından verilen "Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü"ne layık görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle ikinci kez ödül kazandı. " ;Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım Projesi", Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2018 yılı En İyi Uygulama Yarışması'nın "Sağlıklı Çevre" kategorisinde 12 Büyükşehir arasında birincilik ödülüne layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu başarısı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan "Dünya Kaynakları Enstitüsü"nün dünyadaki en iyi 16 çalışmanın yer aldığı raporda da örnek olarak dünyaya duyurulacak.