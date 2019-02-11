Japonlar veda etti

Japon uzmanlarla 3 yıl boyunca ortak çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki su ve kanalizasyon sisteminin olası bir depremde zarar görmesini önleyebilmek için hazırlanan projeyi tamamladı. İzmir'den ayrılırken duygusal anlar yaşayan Japon uzmanlar, 'Proje bitti ama aramızdaki kardeşlik bağı bundan sonra da devam edecek' dedi.

Pelin Atmaca - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, olası bir depremde İzmir'in su ve kanalizasyon sisteminin zarar görmesini önlemek amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Sendai Belediyesi ile başlattığı ortak çalışmayı tamamladı. 'İzmir'de Risk Yönetimine Dayalı Kanalizasyon Sistemini İyileştirmek için Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi' kapanış toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya İZSU yöneticileri ve teknik ekiple birlikte Sendai Belediyesi Kanalizasyon Daire Başkanı Masataka Kudo, Kanalizasyon Dairesi Müdürü Tetsuya Mizutani, Kanalizasyon Dairesi Müdür Yardımcısı Akihiko Otsubo, Kanalizasyon yönetiminden Hiroyuki Kato, Kanalizasyon Proje Bölümü'nden Kouichi Nakashima, Shinya Mizusawa, Yuusuke Sugawara ve JICA Türkiye Ofisi Başkan Yardımcısı Kota Katsum ata ile JICA Türkiye Ofisi Program Sorumlusu Ali Bekin de katıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Japonlarla 3 yıl önce başlayan ortak çalışmalar kapsamında 'pilot bölge' seçilen Balçova'da kanalizasyon risk haritasının çıkarıldığını, risk analizlerinin somut verilerine dayanarak 5 yıllık (2019 – 2023) bir rehabilitasyon planı oluşturulduğunu ve riskli yüksek kanal hatlarına öncelik verileceğini duyurdu.

Afet öncesi ve afet sonrası

İzmir gibi deprem bölgesi olan kentlerde yapılması gereken iki önemli çalışma olduğunu, birincisinin afet öncesi alınacak önlemler, ikincisinin ise afet sonrası yapılacaklara ilişkin hazırlıklar olduğunu belirten İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu, "İZSU olarak bu konuda gereken önlemleri almak, alt yapı sistemimizi güçlendirmek için öncelikle kendi binalarımızın performans analizlerini yaptırdık ve güçlendirmeye yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca alt yapı sistemimizle ilgili de Sendai Belediyesi ile yürüttüğümüz proje tamamlandı. Pilot bölge olarak seçtiğimiz Balçova ilçesindeki kanalizasyon sistemini inceledik. Riskli alanları ve risklerin giderilmesi için yapılacakları belirledik ve çalışmalara başladık. Risk olarak belirtilen yerlerdeki kanaliza syon sisteminin bakım, onarım ve yenilenmesini tamamlayacağız. Diğer ilçelerimizde de bu projenin devam etmesini sağlayacağız" dedi.

Tecrübe kazanıldı

Sendai Belediyesi Kanalizasyon Proje Daire Başkanı Masataka Kudo ise 2011 yılında meydana gelen Doğu Japonya büyük depreminde dünyanın çeşitli ülkelerinden Sendai şehrine yardım ulaştığını, bu yardımlardan dolayı minnet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeleri paylaşmak bize mutluluk veriyor. İZSU ile 2016'da başladığımız bu proje için karşılıklı yoğun emek harcadık. Bu zor projenin son aşamaya gelmesinde İZSU çalışanlarının istekli, azimli ve kararlı tutumları etkili oldu. Balçova'da yürüttüğümüz çalışmada edinilen teknik yöntem, bilgi ve tecrübelerle, diğer bölgelerdeki su taşkınları ve deprem riski rahatlıkla değerlendirilebilir. İZSU, Türkiye'de varlık yönetimi konusunda öncü bir kurum olarak gelişim göstermiştir. Sıcak misafirperverliğiniz için teşekkür ederim."

Güçlü bağ kurduk

JICA Türkiye Ofisi Başkan Yardımcısı Kota Katsumata da 3 yıllık ortak projenin sonlandırıldığını belirterek, "İki belediye arasında bu süre içinde güçlü güven bağları oluştu. Türkler tarafından hep 'Japonlar bizim kardeşimizdir' şeklinde hitap edildiğine şahit olmuşumdur. Gerçekten ben de iki belediye arasındaki bu bağın kardeşler arasındaki bir bağa dönüştüğünü derinden hissettim. Proje bitti ama insan ile insan, şehir ile şehir arasındaki bağ bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.