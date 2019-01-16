Jmun Konferası, Ekin Koleji'nde yapıldı

"Bilgi Toplumunun Okulu"nu oluşturmak amacı ile kurulan ve kurulduğu günden bugüne dek güçlü akademik kadrosu ile 20 yıldır İzmir'de başarılı ve mutlu çocuklar yetiştiren Ekin Koleji, "JMUN" (Junior Model United Nations - Junior Model Birleşmiş Milletler) etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Nigar Nak - Öğrencilerden oluşan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bir Birleşmiş Milletler modeli olan MUN (Model United Nations), Birleşmiş Milletler ajandasında yer alan sorunları esas alarak bu sorunlara çözüm önerileri geliştirme amacıyla düzenleniyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen JMUN Konferansı'nın teması "ADALET" idi. Farklı illerden gelen toplam 34 eğitim kurumunun katılımıyla 63 ülke 12 farklı komitede 600 öğrenci ile temsil edildi.

Parlamento prosedürlerine uygun olarak oluşturulan etkinlikte çalışmalar diplomatik İngilizce olarak yapıldı. Öğrenciler kendilerine verilen ülkeleri temsil edip komitelerde dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirerek, ülkelerinin bakış açısıyla savundu. Makalelerinde konu başlığında bahsi geçen problemi temsil ettikleri ülkenin diplomatik ve politik bakış açısına göre ifade ettiler.

63 ülke 12 farklı komitede temsil edildi

Komitelerde yer alan ülke delegasyonları komisyona sunulan problemler hakkında kendi ülkelerinin çıkarları doğrultusunda iş birliği yaparak koalisyon oluşturdu. Koalisyon yapan ülkeler birlikte çalışarak daha sonraki oturumlarda ortak çözümlerini üretti. Bu öneriler komisyona sunuldu, oylandı. En yüksek kabulü gören çözüm önerileri işleme alındı ve başarılı olarak kabul edildi. Konferansın onur konuğu ülkemizi ilk kez ziyaret eden Birleşmiş Milletler Eğitim Danışmanlarından Troy Guy Wolfe'du. Son 7 yıldır Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Vakfı'nda devlet ilişkileri, ilk, orta ve lise öğretim programları ve üniversite ortaklıklarında yenilikçi program, girişim ve organizasyonlarının yönetimi üzerine çalışmalar yapan Wolfe'un açılış seremonisindeki İnsan Hakları temalı konuşması katılımcılar ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Mun etkinliği hakkında bilgi veren Özel Ekin Koleji Genel Müdürü Yasemin Reşitoğlu, "Bu denli önemli ve geniş katılımlı bir konferansa ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Konferansta 63 ülke 12 farklı komitede temsil edildi. Ortaokul öğrencilerini kapsayan bir çalışma olan JMUN konferansı bir yarışma formatını içermediği için kazananı, kaybedeni yok. Konferansta bu kadar önemli sorunlara çok ciddi çözüm önerileri sunuldu. Tüm öğrenciler edindikleri tecrübe ile okulumuzdan büyük kazanımlarla ayrıldı" dedi.