Kaçak elektrik kontrolünde kalp krizi geçirip öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığına dair kontrol amacıyla evlerine gelen şirket ekiplerinin incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren Sebahat Orçin (71), yaşamını yitirdi

Kaçak elektrik kontrolünde kalp krizi geçirip öldü
06 Aralık 2018 Perşembe 09:14

Olay, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak elektrik kullananları tespit etmek için polisle birlikte mahalleye gelen enerji şirketi ekipleri, 1517/2 Sokak'ta oturan Sebahat Orçin'in dairesine gitti. Orçin, şirket görevlilerinin evdeki incelemeleri sırasında fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sebahat Orçin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki ilk incelemede, Orçin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak
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