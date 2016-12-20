Kaçak emlakçılık yönetmeliği bekleniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, taşınmaz mal ticaretinin düzenlenmesine yönelik yönetmelik hazırlıyor. Bakanlık yönetmeliği çalışmaları ile emlak satışında aracılık, danışmanlık ve bu kapsamda yürütülecek diğer faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirleyecek. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni yönetmeliğin sektörü disipline edeceğini ve kaçak emlakçılığın önüne geçeceğini söyledi

Aykut Polatlı-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,



Bir an önce yasayı bekliyoruz



Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı ile sektöre yönelik düzenlemeler konusunda Bakanlık ile uzun yıllardır iletişim içerisinde olduklarını ve konuyla yakından ilgilendiklerini dile İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 'Bundan yaklaşık 1 sene önce, tüm Türkiye'deki emlakçılar odaları, dernekleri ve ticaret odalarındaki kişiler bir araya gelerek, bir çalışma yapıp tek bir yönetmeliğin altına imza attık. Ve bunu da bakanlığa sunduk. Zaten biz bunların olmasını kendimiz istiyoruz. Sektör bir disiplin altına girmeli, emlakçılık belgesi olmayan emlakçılara para ve hapis cezası çıkacak. Biz bunlara çok olumlu bakıyoruz. Bir an önce de bu yasanın çıkmasını bekliyoruz' dedi.



Emlakçılık yapacaklara üniversite zorunluluğu



Getirilecek yeni düzenleme ile üniversite mezunu olmayanların bu mesleği yapamayacaklarını belirten Güleroğlu, 'Normalde herkesin bir müktesep hakkı (edinilmiş, kazanılmış hak) var. Örneğin, oda kaydı, sicil kaydı, vergi kaydı ve milli eğitim bakanlığından emlakçılık belgesi olan herkes bu işe devam edecek. Diğerlerinde bir sıkıntı yaşanacak, bu gerçek. Kaçak emlakçılığa son' ifadelerini kullandı.



Hükümetin belirlediği kriterlilerle uyum içindeyiz



Emlak alım-satımlarında tüketiciye komisyon adı altında alınan hizmet ücreti konusunda mağduriyet yaşatmamak ve aşırıya kaçmamak adına Türkiye'deki emlakçılar odalarının almış olduğu kararlar olduğunu belirten Güleroğlu, 'Bu kararlar çerçevesinde fazlaya kaçmamak için zaten bunları yaptık. Ama hükümetin şu andaki yönetmelikte hazırlamış olduğu rakamlar, bizim vermiş olduğumuz rakamlarla aynı. Taşınmazlarda alıcıdan yüzde 3, satıcıdan yüzde 3 oranında komisyon alınıyor. Kiralamada ise bir aylık kira bedeli komisyon alınıyor. Durum bu. Bunun haricinde bakanlık yeni bir düzenleme yaparsa da tekrar gözden geçiririz' diye konuştu.



Kaçak emlakçıya hapis yolu



Söz konusu düzenleme ile kaçak olarak emlakçılık yapanlarında önüne geçileceğini ve yönetmeliğin sektörü disipline edeceğini belirten Güleroğlu, 'Kaçak emlakçılara bin TL ila 50 bin TL arasında para cezası, 1 yıl ila 3 yıl arası hapis cezası gelecek. Artık kapıcı, muhtar, yönetici bu işleri yapamayacak. Fazlasıyla caydırıcı olacak. Denetlemeleri bize verilirse biz yaparız, ama bakanlık denetimi ben kendim yapacağım derse de saygı duyarız' dedi.





Komisyonlar % 2 olmalı



Emlak alım-satımlarındaki komisyon oranlarında yapılması düşünülen yeni düzenleme ile ilgili İzmir Emlak Kulübü Derneği (İZEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, 'Bu işi profesyonelce yapan emlak şirketlerine göre baktığımız zaman, yüzde 3 alıcıdan yüzde 3 satıcıdan alınan emlak komisyonları rakamları tüketici açısından çok yüksek. Bunun normalde, yüzde 2'ler seviyesine çekilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu komisyon oranlarında özellikle, kiralamalarda 1 aylık kira bedeli alınması gayet normal ama alım satımlarda komisyon yüzde 2'lere gerilemeli. Bunu yıllardır söylüyoruz, bu rakamın ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüketici bu defa sahibinden konut almaya çalışmakta, emlak sektörüne daha fazla zarar vermekte' ifadelerini kullandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, emlak alım satımında ortaya çıkan mağduriyetleri önlemek için harekete geçti. Bunun için Taşınmaz Ticaretinin Düzenlenmesi Yönetmeliği için çalışmalara başlayan Bakanlık yapacağı çalışmalarla birlikte emlak satışına yönelik aracılık, danışmanlık ve bu kapsamda yürütülecek diğer faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Düzenlemede, taşınmaz ticareti sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kişilerde aranacak şartlar da belirlenecek. Buna göre emlakçıların, taşınmaz ticaretini yaparken uyması gereken ilkeler, yerine getirmesi gereken kriterler ve alacakları ücretler yönetmelikle düzenlenecek. Emlak sektöründe çalışmak için kişinin veya kurumun uygunluğunu belirten sertifika almayanlar emlakçılık yapamayacak. Bu yöntemle birlikte emlak komisyonlarındaki haksız kazanç önüne geçilmeye çalışılacak.Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı ile sektöre yönelik düzenlemeler konusunda Bakanlık ile uzun yıllardır iletişim içerisinde olduklarını ve konuyla yakından ilgilendiklerini dile İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 'Bundan yaklaşık 1 sene önce, tüm Türkiye'deki emlakçılar odaları, dernekleri ve ticaret odalarındaki kişiler bir araya gelerek, bir çalışma yapıp tek bir yönetmeliğin altına imza attık. Ve bunu da bakanlığa sunduk. Zaten biz bunların olmasını kendimiz istiyoruz. Sektör bir disiplin altına girmeli, emlakçılık belgesi olmayan emlakçılara para ve hapis cezası çıkacak. Biz bunlara çok olumlu bakıyoruz. Bir an önce de bu yasanın çıkmasını bekliyoruz' dedi.Getirilecek yeni düzenleme ile üniversite mezunu olmayanların bu mesleği yapamayacaklarını belirten Güleroğlu, 'Normalde herkesin bir müktesep hakkı (edinilmiş, kazanılmış hak) var. Örneğin, oda kaydı, sicil kaydı, vergi kaydı ve milli eğitim bakanlığından emlakçılık belgesi olan herkes bu işe devam edecek. Diğerlerinde bir sıkıntı yaşanacak, bu gerçek. Kaçak emlakçılığa son' ifadelerini kullandı.Emlak alım-satımlarında tüketiciye komisyon adı altında alınan hizmet ücreti konusunda mağduriyet yaşatmamak ve aşırıya kaçmamak adına Türkiye'deki emlakçılar odalarının almış olduğu kararlar olduğunu belirten Güleroğlu, 'Bu kararlar çerçevesinde fazlaya kaçmamak için zaten bunları yaptık. Ama hükümetin şu andaki yönetmelikte hazırlamış olduğu rakamlar, bizim vermiş olduğumuz rakamlarla aynı. Taşınmazlarda alıcıdan yüzde 3, satıcıdan yüzde 3 oranında komisyon alınıyor. Kiralamada ise bir aylık kira bedeli komisyon alınıyor. Durum bu. Bunun haricinde bakanlık yeni bir düzenleme yaparsa da tekrar gözden geçiririz' diye konuştu.Söz konusu düzenleme ile kaçak olarak emlakçılık yapanlarında önüne geçileceğini ve yönetmeliğin sektörü disipline edeceğini belirten Güleroğlu, 'Kaçak emlakçılara bin TL ila 50 bin TL arasında para cezası, 1 yıl ila 3 yıl arası hapis cezası gelecek. Artık kapıcı, muhtar, yönetici bu işleri yapamayacak. Fazlasıyla caydırıcı olacak. Denetlemeleri bize verilirse biz yaparız, ama bakanlık denetimi ben kendim yapacağım derse de saygı duyarız' dedi.Emlak alım-satımlarındaki komisyon oranlarında yapılması düşünülen yeni düzenleme ile ilgili İzmir Emlak Kulübü Derneği (İZEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, 'Bu işi profesyonelce yapan emlak şirketlerine göre baktığımız zaman, yüzde 3 alıcıdan yüzde 3 satıcıdan alınan emlak komisyonları rakamları tüketici açısından çok yüksek. Bunun normalde, yüzde 2'ler seviyesine çekilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu komisyon oranlarında özellikle, kiralamalarda 1 aylık kira bedeli alınması gayet normal ama alım satımlarda komisyon yüzde 2'lere gerilemeli. Bunu yıllardır söylüyoruz, bu rakamın ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüketici bu defa sahibinden konut almaya çalışmakta, emlak sektörüne daha fazla zarar vermekte' ifadelerini kullandı.