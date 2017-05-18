Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, sit alanı içerisinde tünel kazarak kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İlçesi Orta Mahalle Manastır mevkiinde tünel kazılarak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sit alanı olduğu belirlenen bölgeye yapılan baskında 7 metre derinliğinde ve 15 metre uzunluğunda açılan tünelde kaçak kazı yapan N.Ö., F.T., M.G., E.S., N.K. ve B.D.'yi suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tarama mıknatısı, 1 jeneratör, 1 kamera, 2 dalış tüpü ele geçirildi. Gözaltına alına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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