Kaçak kazı yapan 6 kişiye gözaltı

İzmir'in Dikili ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyede serbest bırakıldı

Kaçak kazı yapan 6 kişiye gözaltı

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Kale Tepe mevkiindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Dün bölgeye giden ekipler, 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde 1 kazma, 1 kürek ve 2 levye bulundu. Ayrıca olay yerinde ele geçirilen tarihi eser parçaları için Bergama Müze Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Müze ekiplerinin çalışması sonrası, kırık çömlek parçaları ile 1 bronz sikkeye el konuldu. Haklarında yasal işlem başlatılan şüpheliler ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #kaçak kazı
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