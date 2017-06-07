Kadifekale artık rengarenk

2 bin 400 yıl önce inşa edilen Kadifekale surları, artık geceleri de kent siluetini süslemeye başladı. Büyük İskender'in yaptırdığı tarihi surlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 298 özel armatürden oluşan aydınlatma sistemi sayesinde istenen her renge bürünebiliyor

Tarihteki en büyük imparator olarak bilinen Makedonya Kralı Büyük İskender’in isteğiyle yaptırılan, günümüzde ise İzmir'in simgelerinden biri haline gelen tarihi Kadifekale surları, yaklaşık 24 asır sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Yeniden ayağa kalkan surlar, kurulan özel aydınlatma sistemiyle geceleri de kentin birçok noktasından görülür hale geldi. Enerji verimliliği yüksek led armatürler aracılığıyla tarihi surların özellikleri estetik bir biçimde vurgulanırken, alan turizm açısından daha çekici bir mekan haline getirildi.





M.Ö. 334 yılında Pagos Dağı’nda yaptırılan surların kentin gece siluetinde algılanabilmesi için hazırlanan projede, Kale içinde ve dışında toplam 298 adet yüksek performanslı led armatür, 46 adet son teknoloji ürünü data iletim ve otomasyon cihazı kullanıldı. Armatürler 4 metre ile 6 metre arasında değişen 15 adet modern tasarımlı direk, 128 adet kafes ile korunarak beton kaideler üzerine monte edildi.





Kale duvarları amber, burçlar beyaz renkte aydınlatılırken, kalenin dış duvarları özel günlerde istenen her renkte aydınlatılabiliyor. Kale dış duvarları için seçilen renk kombinasyonları, internet üzerinden de kontrol edilebiliyor.