Kadifekale'de kadınlar yoksulluğu böyle yenmeye çalışıyor

İzmir'in en eski semti Kadifekale 'de kadınlar, ürettikleriyle yoksulluğu yenmeye çalışıyor. Kadifekale surları içinde halı kilim ve çanta dokuma geleneğini sürdüren kadınlar, tandırda sıcak ekmek de yapıyor.

Kadifekale Semti'nde bulunan Kaleiçi'nde kadınlar, kurdukları seyyar halı tezgahıyla seccade, kilim, çanta ve heybe dokuyarak yaşamlarını kazanıyor. Çoğu Mardin'deki ninesinden, annesinden öğrendiği kilimi dokuyarak, sokakların griliğini renklendiriyor. Fabrikalaşmaya inat el emeğini savunan kadınların tezgaha serdikleri boncuklar, tespihler, çantalar, heybelerle mahalle, dokuma müzesini andırıyor. Günde ortalama 8 saat çalışarak, bir kilimi 25 gün, bir seccadeyi ise 5 günde dokuduklarını anlatan kadınlar, seccadeyi 100 TL'den kilimi ise 400- 600 TL'den satıyor. Çoğu okuma yazma bilmeyen Mardinli kadınların, turistlere dokuduğu ürünleri satmak için kendi çabasılarıyla bazı İngilizce, Yunanca, İtalyanca kelimeler öğrendikleri de dikkat çekti.