Kadifekale Şehitliği'nde anma töreni

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen tören duygu dolu anlara sahne oldu

Kadifekale Şehitliği'nde anma töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Konak Anadolu Lisesi ve Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler seslendirildi. Tören sonunda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

 

Etiketler; #18 mart #aziz kocaoğlu #şehit
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