Kadınlar Cumhuriyet Meydanı'na 'Hayır' yazdı

İzmir'de Konak Belediyesi 'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği 'Kadınlarla buluşma' etkinliğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de destek verdi. Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda kadınların bedenleriyle yazdığı ' hayır ' yazısında yer aldı.



BÖKE: BU İTİRAZIN SANDIĞI

Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'kadınlarla buluşma' etkinliği düzenledi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu da destek verdi. Selvi Kılıçdaroğlu ve Türkegül Kocaoğlu'na 'hayır' yazılı önlükleri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş giydirdi. Atatürk Anıtı'na çelenk konuylabı iye başlayan törende CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse konuştu. Köse, şöyle dedi:"Kadınların 'hayır' baskısı yükselecek. 16 Nisan'da 'hayır'da güçlerini birleştirecek. Bu günü kadına şiddetin, eşitsizliğin gölgesinde bir kez daha anıyoruz. Geçmiş dönemlerde 8 Mart'ları coşkuyla kutladık ama bu sene bu coşkuyu yaşayamıyoruz. Bizler, ülkemiz, Cumhuriyetimiz tehlikeli dönemde ve yol ayrımında. Hepimiz için insanlık için en güzel rejim olan Cumhuriyete sahipken, Anayasa değişikliği adı altında baskı hiç sıkılmadan bizlere dayatılmak isteniyor. Anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkileriyle adı Cumhurbaşkanı olarak tek kişi yaratılmak isteniyor. Buna rıza mı göstereceğiz. Anayasalar toplumsal uzlaşma metnidir."CHP Genel Başkanı Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Kocaman hayırla başlayalım" diyerek kürsüye geldi. Böke, sorunun bir siyasi partinin geleceği deği memleketin geleceği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Kadına 'Evinden çıkma', 'çocuk yap', '3 değil 5 çocuk yap' diye baskı altında tutan bu düzene itirazımız var. Bu sandık şiddeti, ekonomide yok sayan bu düzene itirazın sandığı. Bu siyasi partinin seçimine dair soru değil. 80 milyona dair birlikte yaşama sorunu, kadının yok sayan bu düzenle, yeniden kadının adını yazıp yazmayacağımız sorusu. Siyaseti değiştirme gücünü kadınlara verip bambaşka Türkiye yazıp yazmayacağımız sorusu. İzmirli kadınlar, Cumhuriyet'i ağaya kaldırmış olan, cepheye mermi taşımış olan o mücadeleyi inşa etmiş olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hakları verilen biz Cumhuriyet kadınları, hep birlikte ayağa kalkıp haykıracağız. Bizi ayrıştıranlara, savaşı şiddeti hayatımızın merkezine yerleştirenler. Biz beraber bir yol yürüyeceğiz. Ayağa kalkmış cumhuriyet kadınları kadın erkek eşittir. Bu özgürlük mücadelesinde biz ortağız diyecek. Biz bu yolu 80 milyon birlikte yürüyeceğiz. Bu birliği önce sağlaması gereken biz kadınlarız. Çünkü bu düzen en çok bize yok sayıyor. Biz birlikte yürüyeceğiz. Haydi İzmirli kadınlar kalktık ayağa yürüyelim. Demokratik Türkiye'yi yeniden yarat."Konuşmalardan sonra CHP'li kadınlar, ellerindeki pankartlarda 'işsizliğe', 'eşitsizliğe', 'baskılara', 'tacize', 'şiddete', 'ayrımcılığa', 'sömürüye' yazılı pankartlar taşıdı, bedeleriyle de yan yana durarak, 'hayır' yazısı yazdı. Selvi Kılıçdaroğlu ve Selin Sayek Böke'de kadınlarla alanda bulundu ve 'hayır' yazısının içinde yer aldı. Selvi Kılıçdaroğlu, üzerinde 'eşitsizliğe' yazılı pankartı taşıdı.