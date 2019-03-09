Kadınlar dümene geçti

Foça Limanına bağlı yelkenli tekne sahiplerinin 2. kez düzenledikleri ‘Fokai Yelken Şenliği’ için yapılan yarışta, 35 Kadın Yelkenci dümene geçti.

Kadınlar dümene geçti
09 Mart 2019 Cumartesi 14:36

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Foça Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen yarışa, Foça Limanına bağlı 27 ve 8 misafir yelkenli tekne katıldı. 

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 35 Kadın Yelkenciyi başarıları dolayısı ile kutladı. Başkan Gökhan Demirağ; ‘‘Kadınlarımız bu yarış vesilesi ile bir kez daha, zor ve karmaşık olabilecek işlerin üstesinden gelebileceklerini kanıtladı. Birçok zorluğu aşma yeteneğine sahip, her zaman toplumsal hayatımıza iyilik ve güç katan tüm kadınlarımıza esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum’’dedi.

Önceki Haber
Tunç Soyer, İzmir'i tekerlekli sandalyeyle dolaştı
Sonraki Haber
Özgür Ekmekçioğlu: Altay parmakla gösterilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.