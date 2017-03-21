Kadınlar için 13 haftalık sağlık eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilgiye ve hizmete ulaşmada sorun yaşayan kadınlarda sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı Kadın Sağlığı Eğitim Programı'na bugün başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirebilmek ve temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) hazırladı. Bugün saat 14.00'da başlayacak 13 haftalık program, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı işbirliğiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Aktif katılım önemli



Kadın Sağlığı Eğitim Programı, kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller ve görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanacak. Kadınların aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlenmiş eğitim programında temizlik ve beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, iletişim, cinsellik, haklar, çocuklar, ergenler ve genel sağlığı koruyucu davranışlar anlatılacak.



