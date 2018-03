Kadınlar için ortak mesaj: Kadının ekonomik gücü artmalı

İzmir iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayımladıkları mesajlarla tek ses oldu. İzmirli başkanlar, kadının ekonomik hayattaki yerinin kuvvetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: “Bugün gerek ülkemizde gerek dünyanın farklı bölgelerinde, kadınlar hakları ile ilgili mücadele vermektedir. Bilimin, uzayın ve teknolojinin sınırlarını zorladığı, yeni bir çağın açıldığı bu dönemde, toplumun yarısının hakları için hala savaş vermesi çok acıdır. Türk kadını, Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde Avrupalı hemcinslerinden çok daha önce bazı haklarına kavuşmuştur. Ne yazık ki Cumhuriyet’in ilk 30-40 yılında kazandığı hakların ardından, sonraki yıllarda aynı gelişme hızını takip edememiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu yıllarda, Türk kadını hala iş hayatında, siyasette ve sivil toplum örgütlerinde arzu edilen noktaya gelememiştir. Buna ilaveten, kadına şiddetin arttığı, kız çocuklarının okuma ve hatta özgürce yaşama hakkının olmadığı, küçük yaşta evlendirilmelerinin devlet ileri gelenleri tarafından makul görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir iş insanlarının çatı kuruluşu olan federasyonumuzun en büyük temennisi, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın gerek siyasal gerek toplumsal hayatta daha fazla temsil edilmesi ve eşit yaşama hakkının devlet tarafından garanti altına alınmasıdır” dedi.



“Eğitim seviyesi yükselmeli”

“Kadınların statüsü erkeklerle eşitlenmeli”

“Gündem kadına şiddeti önlemek olmalı”

“Kadınların ekonomik gücü artmalı”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Gelişmiş ülke seviyesine yükselmenin en temel şartı her alanda kadın ve erkeğin eşit olmasıdır. Bu alanlardan en önemlisi de eğitimdir. Ancak ülkemizde en az bir eğitim düzeyini tamamlayan erkeklerin oranı yüzde 95.1 iken kadınlarda bu oran yüzde 82.8 seviyesinde kalmıştır. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmektedir. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15.2, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27.2, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33.6 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.3 ile en yüksek seviyededir. Buradan da anlaşılacağı üzere kadınların eğitimi arttıkça işgücüne katılım oranı da artmaktadır. Ekonomik alanda daha fazla kadının yer almasıyla kadın erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasını dileyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem: Kadınların toplumumuzdaki yerinin çok gerilerde olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Dünyada kadın erkek eşitliğinde en iyi ülke İzlanda iken, Norveç, Finlandiya ve İsveç, İzlanda’yı takip ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gelişmişlik Endeksi’ne göre kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 70 ile Finlandiya, yüzde 66 ile Hollanda, yüzde 62 ile İngiltere ilk sıralardayken Türkiye’de bu katılım oranı yüzde 28 gibi oldukça düşük bir seviyede yer alıyor. Eğer ekonomide kalkınmak ve gelişmiş batı medeniyetleri ile aynı düzleme ulaşmak istiyorsak bu oranı ivedilikle yükseltmemiz gerekiyor. Hem idari birimlerimizde hem üretimde kadınların daha fazla istihdam edilmesi bir gerekliliktir. Bir ülkede kadınların statüleri erkeklerle eş seviyeye gelmezse medeni bir ülke olamaz. Toplumda istediğimiz seviyeyi kadınlar olmadan yakalayamayacağımızı tekrar belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros: 2017, neredeyse 300 kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği bir yıl oldu. Öldürülen ve psikolojik, cinsel, fiziksel her türlü şiddete maruz kalan kadınlarımızın neredeyse %50’si partnerleri tarafından bu elim olayları yaşamak zorunda kaldı. Kadının toplumsal alandaki yerini, eğitimle ve toplumsal sürecin yeniden inşasında kullanılan dilin değişmesiyle daha sağlam bir noktaya taşıyacağımız inancındayım. Kadına şiddetin korkutucu boyutlara ulaştığı günümüzde, toplumsal, siyasal ve hukuki gündemin yalnızca bu noktaya odaklanması gerektiğini savunurken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımıza, şiddete karşı sessiz kalmadıkları bir gelecek diliyorum.TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş: Kadınlar, toplumların gelişmesinin önünü açmaktadır. Özellikle kadınların ekonomik alandaki varlığı, ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle birinci derecede bağlantılıdır. Bizler de bu mantıkla, TÜGİAD olarak her zaman kadın girişimcileri daha fazlası için motive etmeye çalışıyoruz. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ülke nüfusumuzun yüzde 49,8'ini kadınlar oluştururken, kadınların iş gücüne katılım oranının yalnızca yüzde 28 olduğunu görüyoruz. Oysa erkeklerde bu oran yüzde 65,1. Bu pencereden baktığımızda, kadınların da en az erkekler kadar iş dünyasında var olmasını sağlamadığımız sürece gerçek anlamda bir gelişmişlikten söz etmemiz mümkün değil. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm kadınlarımızın ekonomik hayatta daha fazla yer almasını diliyorum.