Kadınlar rengarenk oldu, hakları için koştu

Gaziemir Belediyesi’nin kadın sorunlarına dikkat çekmek için ‘Kadına Şiddete Hayır’ sloganıyla düzenlediği ‘2. Renkli Kadınlar Koşusu’nda 750 kadın 4 kilometrelik parkuru özgürlükleri, hakları ve kadına şiddete hayır, kadın cinayetlerine dur demek için koştu

Gaziemir Belediyesi kadın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla İzmir Atletizm Spor Kulübü’nün katkılarıyla ‘Renkli Kadınlar Koşusu’ düzenledi. ‘Kadına şiddete hayır’ sloganıyla düzenlenen koşuya Ege Bölgesi’nin dört bir yanından ve her yaştan 750 kadın sporcu katıldı. Gaziemir Belediyesi önünden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un verdiği startla koşuya başlayan kadınlar özgürlükleri, hakları ve kadına şiddete hayır, kadın cinayetlerine dur demek için koştu. Kadınlar Türkan Saylan Caddesi’nden başlayarak Atatürk Bulvarı, Abdülhamit Yavuz Caddesi'nden devam ederek Arda Meydanı'nda son bulan 4 bin metrelik parkurda koştu.





Her yaştan yoğun katılım



Kadınların yoğun ilgi gösterdiği koşuda Yıldızlar Kategorisi’ni Bilge Ece Seyhan birinci, Zehra Soydan ikinci, Helinsu Cin üçüncülükle tamamladı. Genç Kadınlar Kategorisi’nde Damla Akkuş birinci, Eylem Oter ikinci, Rüveyda Gökduman üçüncülükle şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. Büyük Bayanlar Kategorisi’nde Neriman Çobanbirinci, Gülşen Eser ikinci, Alevcan Kol üçüncü oldu. 35-45 yaş kategorisinde ise Pelin Pelis birinci, Gökçe Balıkan ikinci, Alvcan Kol üçüncülükle parkuru tamamladı. Masterler Kategorisi’nde yarışan Füsun Tuğluer birinci, İsmigül Yıldız ikinci, Şengül Erel üçüncülükle yarışmayı tamamladı, şampüyonluk kürsüsünde yerini aldı. Koşuda dereceye girenlere madalya ve ödülleri törenle verildi. Ödül töreninden sonra kadınlar Mc Kano Zumba Show eşliğinde zumba dansı yaparak gönüllerince eğlendi.





