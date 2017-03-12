Kadınlara sağlıklı yaşam dersi verildi

ROTARY 2440. Bölge Federasyonu'nun, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin katkıları ile bu yıl 3.sünü düzenlediği Sağlıklı Yaşam Şenliği’nde hastalıklardan korunma yolları ile sağlıklı ve uzun yaşamın sırları anlatıldı

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Sağlık Komitesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)’de 2 gün boyunca süren Sağlıklı Yaşam Şenliğinde yaklaşık 600 kişi sağlıklı yaşam hakkında bilgi edindi. İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, İzmir Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kırlangıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ve Türkiye Kızılay Derneği İzmir Bölge Müdürü Gökay Gök’ün de konuşmacı olarak katıldığı şenlikte hastalıklardan korunma yolları ile tedavi yöntemleri anlatıldı. Meme kanseri bilinçlendirme erken tanı tedavi, sağlıklı beslenme ve obeziteden korunma, anne çocuk sağlığı ve gebelik izlemi, Alzheimer hastalığı bilinçlendirme, medikal estetik uygulamalar ile hipnoz, homeopati, nefes terapisi ve akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemleri anlatıldı.





