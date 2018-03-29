Kadınlara, şiddete karşı savunma dersi

Kadınların şiddet, kapkaç ve tacize karşı kendilerini korumalarını sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından “Kadına Şiddete Karşı Öz Savunma” kursları açıldı

Kadınlara, şiddete karşı savunma dersi

Çiğli Belediyesi tarafından haftanın iki günü Çiğli Atatürk Spor Salonu’nda ücretsiz verilen kurslara çalışan kadınlar, ev kadınları, öğrenciler ile çalıştığı iş kolu itibariyle şiddet riski altında bulunan kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.  Taciz, kapkaç ve aile içi şiddete karşı kadınların kendilerini korumalarını sağlayacak öz savunma eğitimleri belediyenin Taekwondo Antrenörü Milli Sporcu Nesibe Altun tarafından veriliyor.  Kadınların bir hareketi öz savunmada refleks haline getirene kadar kursa devam etmelerini isteyen Antrenör Nesibe Altun, kadınların kendilerine öz güven duyana kadar eğitim alacaklarını söyledi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli’de yaşayan kadınlara yönelik olarak hazırladıkları öz savunma projesinin toplumun her kesiminden ilgiyle karşılandığını söyledi.  Kadınların kendilerini koruyacak düzeye gelene kadar kursa devam edeceklerini belirten Başkan Arslan şöyle konuştu; “Aile içi şiddet hem kentsel hem de kırsal alanlarda birçok kadının hayatını olumsuz etkileyen bir problemdir.  Kadınlarımızın şiddete karşı farkındalık oluşturma ve şiddeti önleme çalışmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle şiddete uğrayan veya risk altında bulunan kadınlarımızın kendilerini korumaları açısından öz savunmalarını sağlayabilmeleri için kurs açtık. Onların gerek aile yaşamında, gerekse sosyal yaşamlarında kendilerini korumaları, özgüvenlerini elde etmeleri, onların psikolojik travmaları atlatmalarına katkı sunmak istiyoruz. Çünkü ruh ve bedenen sağlıklı, mutlu ve huzurlu kadınlar mutlu yarınlar demektir. Bu anlamda verdiğimiz kurslarla da kadınlarımız özgüven kazanmış ve kendilerini koruyabilecek seviyeye gelmişlerdir.”


 

Etiketler; #kadın #kadın şiddet #çiğli #izmir haber
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