Kadınlara topraksız tarımı anlattılar

Bornova Belediyesi, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar için “Topraksız Tarım” projesini başlatıyor. “Bornovalı kadınlar topraksız tarımı öğreniyor” sloganıyla projenin ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı

Daha önce bu alanda kendini geliştirip ürettiği ürünleri satma aşamasına gelen Nurgün Eğilmez deneyimlerini anlattı. Bilgilendirme toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’nda ‘Topraksız Tarım’ kursunu tamamladıktan sonra önce kendi evinde sonra da 100 metrekarelik bir serada üretime başlayan Nurgün Eğilmez bu alandaki deneyimlerini Bornovalı kadınlarla paylaştı



İş arayanlarla işçi arayanların buluşturulduğu istihdam projesiyle öne çıkan Bornova Belediyesi, şimdi de şirketlerin yaş kriterleri nedeniyle işe yerleşemeyen kadınların evlerinde üretip kendi paralarını kazanmaları için harekete geçti. Proje kapsamında kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’nda ‘Topraksız Tarım Eğitimi’ alacak. Eğitimi tamamlayıp sertifikalarını alanlar, toprak yerine su ya da kompost, ağaç kabuğu gibi malzemeler kullanarak istedikleri sebzeleri üretecek. Tarım ilacı kullanmadan üretim yapılacak olan Proje ilk etapta 20 kadınla başlayacak.



Bilgilendirme toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’nda ‘Topraksız Tarım’ kursunu tamamladıktan sonra önce kendi evinde sonra da 100 metrekarelik bir serada üretime başlayan Nurgün Eğilmez bu alandaki deneyimlerini Bornovalı kadınlarla paylaştı. Topraksız Tarım Eğitmeni Ziraat Mühendisi Taner Kuruner de yöntem hakkında bilgiler verdi. Kadınların ürettiği ürünlerin Bornova Belediyesi’nin anlaştığı tüketim kooperatifleri aracılığıyla satın alınmasının hedeflendiği Proje kapsamındaki eğitimlerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kadınların ekonomik yaşama katılmasının önemine dikkat çekerek, “İstihdamın arttırılmasına yönelik pek çok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu projenin de kadınlarımızın kendi işlerinin sahibi olarak para kazanmalarını sağlayacak olması açısından örnek olduğunu düşünüyorum” dedi.

