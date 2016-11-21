Kadınlardan AKP'li vekillere 'cinsel istismar' telgrafı

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ve partili kadınlar, Türkiye'de tartışma yaratan TBMM gündemindeki cinsel istismar suçlarıyla ilgili önergeyi veren AK Partili altı milletvekilerine, "Vermiş olduğunuz önerge ile çocuk evliliklerini normalleştiriyorsunuz. Tecavüzcüyü ödüllendirip, ömür boyu tecavüzün önünü açıyorsunuz. İnsan olan herkesin vicdanını yaralayan bu önerge derhal geri çekilmelidir" yazılı telgrafı gönderdi

İzmir'de CHP'li kadınlar, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanarak, düzenlemeye tepki gösterdi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin mesajını okudu. Mesajda, "AKP'nin bu önergesi ile çocuk cinsel istismarı başta olmak üzere, zorla erken evlendirmelerin önü açılmaktadır. İnsan olan herkesin vicdanını yaralayan bu önerge derhal geri çekilmelidir. Sadece kadın olma paydasında, bu mücadelede ben de varım diyen bütün kadınları sivil toplum kuruluşları ve dernekleri 22 Kasım Salı günü saat 10.30'da Ankara'da TBMM'nin Dikmen kapısında bulumaşaya çağırıyoruz" denildi.



Balcı ve CHP'lilir daha sonra PTT'den, cinsel istismar suçu ile ilgili kamuoyunda tartışılan önergede imzası olan AK Parti milletvekilleri Mehmet Muş, Halis Dalkılıç, İlyas Şeker, Ramazan Can, Hacı Bayram Türkoğlu ve Mücahit Durmuşoğlu'na "Vermiş olduğunuz önerge ile çocuk evliliklerini normalleştiriyorsunuz. Tacavüzcüyü ödüllendirip, ömür boyu tecavüzün önünü açıyorsunuz. İnsan olan herkesin vicdanını yaralayan bu önerge derhal geri çekilmelidir" yazılı telgraf çekti.