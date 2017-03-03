Kadınlardan İzmir Valiliği'ne yanıt: Hiçbir güç engelleyemeyecek

İzmir Valiliği 5 Mart pazar günü bir yürüyüş yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen kadınlara izin vermedi. Bunun üzerine kadın platformlarından cevap verdi

Kübra Topal-İzmir Valiliği 5 Mart pazar günü bir yürüyüş yaparak 8 Mart -İzmir Valiliği 5 Mart pazar günü bir yürüyüş yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutlamak isteyen kadınlara izin vermedi. Bunun üzerine kadın platformlarından cevap verdi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle kadınlar etkinlikleri için 5 Mart Pazar gününü seçtiler. 5 Mart günü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüş yapmak isteyen kadınlar izin almak için İzmir Valiliği'ne başvurdu. Ancak Valilik, OHAL'i gerekçe gösterdi ve de 5 Mart'ın kadınlar günü olmadığını belirterek izin vermedi.Bunun üzerine kadın platformlarından açıklama geldi.Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: STK, sendika, oda ve siyasi partilerin kadın örgütlerinin bir araya gelerek oluşturulan "8 mart platformunun 5 martta düzenleyeceği yürüyüş ve açık hava toplantısı İzmir Valiligince OHAL ve tarihinin 8 Mart onaması gerekçesiyle iptal edilmiştir. Kendilerine kadının giyimi kuşamı üzerinden iktidar yolunu açanlar. Kadınların en doğal hakkı olan birlik beraberlik ve mücadele etme gününü kutlamasını engellemişlerdir. Referendum öncesi hiçbir muhalif sese tahammül edemeyenler bu sefer 'Karanlığa inat yaşam halkımız özgürlüğümüz ve bedenimiz için direniyoruz" diye yola çıkan kadınların gücünden korkmuştur. Hiç bir güç hak mücadelemizin günü olan 8 Mart kutlamalarımızı engelleyemeyecektir. Ne olursa olsun özgürlüğümüz için her alanda mücadeleye yılmadan devam edeceğimizi sindirilmeye susturmaya baskıya karşı en yüksek perdeden ve hep bir ağızdan HAYIR diyeceğini kamuoyu ile paylaşmak istedik.