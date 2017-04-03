Kadriye Mahallesi'nde kapalı pazaryerinin temelini atıyoruz

İzmir'in tarihi semtlerinden Kadifekale'de yaşayan Tan Ailesi'nin evine konuk olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 1. Kadriye Mahallesi'nde inşa edilecek olan, içinde düğün ve nikah salonunun da bulunduğu kapalı pazaryerinin temelini çok yakında atacaklarını açıkladı

Çat kapı ev ziyaretlerini sürdüren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son olarak İzmir'in tarihi semtlerinden Kadifekale'de halkla bir araya geldi. Geçimlerini midye yaparak sağlayan Halil Dal'ın kız kardeşi Gülşen Tan'ın evine konuk olan Başkan Pekdaş, burada mahalle sakini kadınlarla bir araya geldi. Başkan Pekdaş'ın mahallerine geldiğini duyan kadınlar Tan Ailesi'nin evine adeta akın etti.

Mahalleli kadınların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Pekdaş, yapılan hizmetler hakkında bilgi de verdi. Kadifekale ve çevresinin İzmir'in ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Pekdaş, geçmişten gelen ve halen devam eden altyapı sorunlarının yarattığı olumsuzlukları çözmek için atılan adımları anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale ve çevresi için başlattığı kentsel dönüşümün kısa zamanda başarılı sonuç verdiğini kaydeden Pekdaş, buna ek olarak yeni kent planlamalarıyla bölgenin dönüşümünün hızlanacağını söyledi.



Nikah salonu ihtiyacı



Keyifli geçen ziyarette mahalleli kadınlar da taleplerini aktarma şansı buldu. Semtlerinde nikahların kıyılacağı bir nikah salonu olmadığından yakınan ve nikahlar için en yakında olan Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa Evlendirme Dairesi'ne gitmek zorunda kaldıklarını anlatan kadınlara müjdeli haber Başkan Pekdaş'tan geldi. Pekdaş, 1. Kadriye Mahallesi'nde temelini atacakları kapalı pazaryerinin içinde bir nikah ve düğün salonunun da olacağını söyledi. Proje çalışmalarında sona yaklaşılan tesisin temelini bu yıl içinde atmayı planladıklarını dile getiren Pekdaş, 'Kamulaştırmalar bitip, proje tamamlandıktan sonra hızla çalışmalara başlayacağız' dedi.



İşsizlik büyük sorun



Kadifekale'deki ziyarette dile getirilen sıkıntıların başında her zaman olduğu gibi yine işsizlik vardı. Çocuklarının üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamadığından yakınan kadınları dinleyen Başkan Pekdaş, işsizliği çözmekte yerel yönetimlerin elinden bir şey gelmediğini çözümün hükümet politikasıyla olacağını söyledi. Ekonominin iyiye gitmediğinin artık görüldüğünü belirten Başkan Pekdaş, yeni iş alanlarının oluşturulabilmesi için mutlaka devlet desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. İzmir'in hak ettiği yardımı alamadığını savunan Pekdaş, bu çifte standardın faturasını da tüm İzmirlilerin ödediğini söyledi. Çayların içilip, böreklerin yenildiği sohbet sonunda mahalleliler, Başkan Pekdaş'a teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan her zaman onur duyacaklarını söyledi.