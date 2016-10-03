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    • KAGİDER, Urla'da toplandı

    Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Topantısı için Urla'yı tercih etti

    03 Ekim 2016 Pazartesi 15:05
    KAGİDER, Urla'da toplandı
    Urla'nın Yağcılar Köyünde gerçekleşen toplantıya Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da katıldı. Kadın etkisinin yoğun yaşandığı Urla'da toplantı yapmak için İstanbul'dan gelen Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Sibel Uyar'dan kadına yönelik yaptığı çalışmaları dinlediler.
    Girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan Kagider, 2017 yeni dönem yol planını konuşmak ve Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın kadın girişimine yönelik çalışmalarını dinlemek için Yağcılar Köyündeki Bağ Evi Butik Otelde bir araya geldi.

    Destek sağlanıyor

    Çalışma hayatındaki kadının çalışan sayısının arttırması ve kadın girişimcilerin desteklemesi konularının konuşulduğu toplantıda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 'Urla'da ciddi bir kadın gücü var. Biz bu gücü arttırmak istiyoruz. Kadınları hem yönetime daha fazla dahil etmek, hem sosyal ve ekonomik alanda mevcudiyetini arttırmak için teşvik ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Girişimcilik, Liderlik, Politik Katılım, Kadın Sağlığı gibi eğitimler veriyoruz. Her mahalleye giriyoruz. Köylerimizi sık sık ziyaret edip kadınlarımızla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Kadın üretici pazarları kuruyoruz. Semt Evleri, Meslek edindirme ve hobi kursları açıyoruz. Urla Belediyesi olarak birlikte çalışmayı, gücümüze güç katmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden sizlerle kadın etkisinin artması için ortak çalışmalar yürütmeyi arzularız' sözlerine yer verdi.

    Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, 'Urla, Belediye Başkanının kadın olduğu, kadın üreticilerin fazla olduğu kadın etkisinin güçlü yaşandığı bir ilçe. Urla, kadının değiştirme ve dönüştürme gücünün çok güzel bir örneği. Bu yüzden toplantımızı burada yapmayı tercih ettik. Başkan Sibel Uyar'dan kadınları girişimciliğe teşvik ettiği çalışmaları öğrenmek ve birlikte kadınları nasıl daha fazla yönetime dahil edebiliriz konusunda konuşmak için buradayız. Urla örnek bir ilçe' diye konuştu.
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kadın, Girişimciler, Derneği, (KAGİDER)

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