Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Bu ülkenin her karış toprağının, binlerce şehidin kanıyla sulandığını ve kahraman gazilerin kılıcının kabzasıyla mühürlendiğini vurgulayan Gökmen, şöyle konuştu:



“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve soydaşları için savaşır, çünkü milli hasletlerimiz olan bu duyguların tüm vatandaşlar için ayrı bir anlam ve önemi vardır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için savaş arkadaşlarımız olan gazilerimize hak ettikleri değeri vermek suretiyle onları onurlandırmak, bu vatan üzerinde yaşayan insanların öncelikli görevleri olması gerekir. Ülkemiz bugünlerde geçmişe nazaran iç ve dış hain odakların tehdidi altındadır. Her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan top raklarını hedef alacak güçler, kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin ve vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır. Ülkemizin bekası için yapılan sınır ötesi harekatta verdiğimiz şehitler hepimizi derinden yaralamaktadır. Terör konusunda devletimizin ve ulusumuzun sağduyulu ve duyarlı olduğuna, terörist ve terör işbirlikçilerine asla müsaade edilmeyeceğine, teröre her alanda karşı çıkılacağına inanıyorum. Bu vesile ile şehit ve gazi dernekleri adına terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, ailelerine baş sağlığı ve aynı zamanda metanet diliyorum”.





Anahtar Kelimeler: 19, Eylül, Gaziler, Günü, Cumhuriyet

