Kahvaltıda propaganda

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İzmir'in Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı Çamdibi semtinde ailelerle pazar kahvaltısı yaptı. Makedonya göçmeni İzzet Anavatan "Kim daha iyi anlatırsa o kazanacak" dedi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum çalışmalarına başladı. Bornova İlçesi'nin Çamdibi semtinde Anavatan ailesinin evine konuk olan Balbay, daha çok vatandaşı dinledi. Türkiye'ye 1957'de Makedonya'nın Üsküp kentinden göçen İzzet Bey, 'Anavatan' soyadı almış. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile tanışınca Anavatan Partisi'ne katılmış. İzzet Anavatan ve çocukları, torunları 2002'de oylarını AK Parti'ye vermiş. Yerel seçimlerde ise CHP'ye oy verilmiş. İzzet Anavatan, referandumla ilgli olarak şunları söyledi:



"Biz Makedonya'dan devletimiz var, meclisimiz var diye geldik. Rejim temeldir, değişmez. 15 yıldır iktidardalar, isteyip de çıkaramadıkları hangi yasa var. Devlette her şey bir kişiye emanet edilmez. O kişiye de yazık etmiş olursunuz. Ben bunu kabul etmiyorum. Belli kişiler kararını verdi ama, daha çok kararsız var. Kim daha iyi anlatırsa o kazanacak. Bir de korku var. Kahvede masa sohbetinde bile düşüncesini ifade etmekten korkanlar oluyor."







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