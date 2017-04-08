Kahvaltının geliri öğrencilere

Zeynep Kaya- Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Kemalpaşa Belediyesi Park Orman Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Üyeler, kahvaltı masraflarıyla oluşturulan bütçeyle maddi durumu zayıf öğrencilere yardımda bulunduklarını belirtti. Dernek Başkanı Esma Pehlivan, bu gibi aktivitelerle bazı okullardaki öğrencilere sürekli olarak gıda yardımında bulunduklarını belirtti.



Paraya dokunmadan çocukları giydiriyoruz

Makedonya'dan gelen Türk asıllı göçmenler olarak oradan gelen gelenek ve göreneklerin Türkiye'de de yaşatılması için çalışmalar düzenlenlediklerini ifade eden Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Pehlivan, Makedonya'da bulunan müslümanların azınlıkta kaldığını, azınlıkta kalmaları için de baskı yapıldığını ifade ederek, orada bulunan okullara Türkçe kitap yardımında bulunduklarını söyledi.Dernek üyeleriyle biraraya gelerek düzenlenen aktivitede Kemalpaşa Belediyesi desteğiyle indirimden yararlandıklarını söyleyen Pehlivan, 'Burada bulunan tüm üyelerimiz kahvaltı masraflarını tam olarak ödüyor ve yararlandığımız indirimle de elde edilen karla okullara beslenme yardımında bulunuyoruz. Bornova Çamdibi Semti nde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda beslenme masraflarını karşılayamayan öğrencilerin beslenme ve kantin masraflarını derneğimizin yardımlarıyla karşılıyoruz. Bu okulda yaklaşık 10 tane kadar maddi durumu düşük öğrencilerimiz var. Bizim için süreklilik önemli olduğundan, bu öğrencilere devamlı destek sağlıyoruz' dedi.Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın kolları grubu olarak geçen yıl Ramazan ayında 112 öğrenci giydirdiklerini aktaran Pehlivan, 'Şu ana kadar yaklaşık 6 okulun daha durumunu gözeterek gerekli yardımda bulunduk. Bu yardımlarda kadın girişimcilerle de görüşerek, ayakkabı, kıyafet satan kadın esnafla biraraya gelip bayramlarda çocukları giydirme isteğimizi anlatıyoruz. İhtiyacı olan aile ile yardımda bulunacak aileyi birebir iletişime geçirerek, paraya dokunmadan yardımları sağlıyoruz. Bu şekilde çocuk kendi beğenisine, zevkine göre giyeceklerini seçerek daha mutlu oluyor' dedi.