Kahvede pompalı tüfekli kavga: 8 yaralı

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde, bir kahvede iki grup arasında çıkan kavgada 2'si pompalı tüfekle toplam 8 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kavgaya karışan 8 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Kiraz'ın kırsal Sarısu Mahallesi'ndeki M.G.'nin işlettiği kahveye, dün saat 23.00 sıralarında gelen A.Ç. (25), F.Ç. (26), E.K. (21) ve H.K. (45) iddiaya göre bira istedi. Kahvenin işletmecisi M.G.'nin "Burada bira satılmıyor" diye karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. M.G.'nin amcası A.G. ve diğer yakınları S.G. (29) ve B.G.(17) de kavgaya karıştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada A.Ç., geldikleri otomobilden pompalı av tüfeğini alarak M.G. ve amcası A.G.'yi, bacaklarından yaraladı. Kavgada 6 kişi de baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden tekme, yumruk darbeleri ve fırlatılan sandalyelerle yaralandı.



Kahvedeki müşterilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri kavgayı yatıştırırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kiraz ve Ödemiş Devlet Hastaneleri'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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