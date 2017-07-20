Kahvede pompalı tüfekli kavga: 8 yaralı

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde, bir kahvede iki grup arasında çıkan kavgada 2'si pompalı tüfekle toplam 8 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kavgaya karışan 8 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Kahvede pompalı tüfekli kavga: 8 yaralı
Kiraz'ın kırsal Sarısu Mahallesi'ndeki M.G.'nin  işlettiği kahveye, dün saat 23.00 sıralarında gelen A.Ç.  (25), F.Ç. (26),  E.K. (21) ve H.K. (45) iddiaya göre bira istedi. Kahvenin işletmecisi M.G.'nin "Burada bira satılmıyor" diye karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. M.G.'nin amcası A.G. ve diğer yakınları S.G.  (29) ve B.G.(17) de kavgaya karıştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada A.Ç., geldikleri otomobilden pompalı av tüfeğini alarak M.G. ve amcası A.G.'yi, bacaklarından yaraladı. Kavgada 6 kişi de baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden tekme, yumruk darbeleri ve fırlatılan sandalyelerle yaralandı.

Kahvedeki müşterilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri kavgayı yatıştırırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kiraz ve Ödemiş Devlet Hastaneleri'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Veli Ağbaba : Hedef sıfır kazaydı ama 353 emekçi öldü
Sonraki Haber
Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.