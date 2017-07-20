Kahvede pompalı tüfekli kavga: 8 yaralı

Kiraz'ın kırsal Sarısu Mahallesi'ndeki M.G.'nin işlettiği kahveye, dün saat 23.00 sıralarında gelen A.Ç. (25), F.Ç. (26), E.K. (21) ve H.K. (45) iddiaya göre bira istedi. Kahvenin işletmecisi M.G.'nin "Burada bira satılmıyor" diye karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. M.G.'nin amcası A.G. ve diğer yakınları S.G. (29) ve B.G.(17) de kavgaya karıştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada A.Ç., geldikleri otomobilden pompalı av tüfeğini alarak M.G. ve amcası A.G.'yi, bacaklarından yaraladı. Kavgada 6 kişi de baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden tekme, yumruk darbeleri ve fırlatılan sandalyelerle yaralandı.Kaynak: DHA
Kahvedeki müşterilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri kavgayı yatıştırırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kiraz ve Ödemiş Devlet Hastaneleri'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.