Kalp hastası 8 aylık oğlunun yaşamasını istiyor

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, yaşayan doğuştan kalp hastası 8 aylık Çağan Kutay'ın, sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Çağan bebeğin annesi 26 yaşındaki Melike Seçen, oğlunun kalp damarlarındaki darlık nedeniyle olması gereken bu ameliyat için doktor bulmakta zorlandıklarını, ameliyatı yapabileceğini söyleyen doktorun da 30 bin lira gerektiğini söylediğini belirtti

Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki işçi Osman Seçen ile ev hanımı Melike Seçen çiftinin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Kasım 2016'da ikinci çocukları olan Çağan Kutay Seçen dünyaya geldi. Doğumdan 13 saat sonra Çağan Kutay bebeğin doktoru ten renginden şüphelendi. Bebeğin morarmaya başladığı fark edilince yapılan kontrollerde, Çağan Kutay'ın doğuştan kalp hastası olduğu ortaya çıktı. 'Büyük arter transpozisyonu' tanısı konulan Çağan Kutay'ın kalbindeki iki ana damarın ters olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Çağan Kutay'a 3 günlükken anjiyo operasyonu, 9 günlükken ise açık kalp ameliyatı yapıldı ve ters olan damarlar düzeltildi. Üç ay sonra ise akciğere kirli kan taşıyan toplardamarda darlık olduğu ortaya çıktı. Çocuklarının ameliyat olması için hastane hastane gezen Osman ve Melike Seçen çifti, doktorların 'Ameliyat olur ancak masada kalır' sözleriyle yıkıldı.



"YAŞAMASI İÇİN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"



Ameliyatı Türkiye'de sadece bir doktorun yapabileceğini söylediğini ve bunun içinde 30 bin lira gerektiğini belirten anne Melike Seçen, "Çağan Kutay doğduktan sonra kalbindeki ana damarların ters olduğu ortaya çıktı. Biri vücuda temiz kanı, diğeri akciğere kirli kanı pompalıyor. Çağan'da bu ters olmuş. Vücuda kirli kan, akciğere temiz kan gidiyormuş. Hastanede yoğum bakıma alındı. Sabah başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde de kalbinde 1 milimlik delik olduğu tespit edildi. Bu delik sayesinde hayatta kaldığını öğrendik. Üç günlükken anjiyo oldu. Dokuz günlükken de damar tersliği düzeltildi. 23 gün hastanede yattı. Şu anda kalbinden çıkan akciğer damarında ciddi şekilde darlık var. Mayıs ayında ikinci kez anjiyo oldu. Çağan'ın bir an önce ameliyat olması gerekiyor. Normalde iki yaşından sonra bu ameliyat yapılıyor. Fakat Çağan'ın yaşaması için ağustos ayına kadar ameliyat olması lazım. Zaman kazanmak için balon patlatma yöntemiyle damarı genişletmeyi düşündüler. Ama anjiyo esnasında damar yapısı çok dar olduğu için damar patlayabilir, denilerek balon patlatma yapılmadı" dedi.



"AMELİYATI YAPACAK BİR DOKTOR İSTİYORUM"



Çağan Kutay'ın 8 aylık ömrüne 2 anjiyo operasyonu ile bir açık kalp ameliyatı sığdırdığını söyleyen Melike Seçen, "Çağan Kutay'ın hastalığı hızla ilerliyor. Pulmoner darlık giderilmesi ameliyatı olması gerekiyor. Şu anda akciğer damarının kapakçığı da bitmiş durumda. Yapay kapakçık takılacak. Ameliyatı yapacak doktor bulamıyorum. Doktorlar 'Çağan çok küçük, ameliyat olur fakat masada kalır' diyorlar. Kimse ameliyatı yapmaya yanaşmıyor. Çok zorlu bir süreçteyiz. Ameliyatı Türkiye'de bir doktor yapıyormuş. Kendisi de böyle riskli ameliyatlara girdiğini söyledi. Özel olduğu için ameliyat ücreti karşılayacak durumum yok. Ameliyat için 30 bin lira gerekli. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Onun öldüğünü rüyamda görüyorum. Uyanıp beşiğine ağlayarak koşuyorum. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Çağan'ın şu anda elini kıpırdatacak gücü olmaması lazım. Ama o güçlü bir çocuk. Bu ameliyatı yapacak bir doktor istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Sağlık Bakanlığı'nın oğlumla ilgilenmesini istiyorum. Bir anne olarak evladımın yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

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