Kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesindeki evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru Mehmet Şahin (51), yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Şahin'in ölüm haberini alan yakınları ve meslektaşları yasa boğuldu

Kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti
22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:46

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde trafik polisi olarak görev yapan Mehmet Şahin, bugün kestikleri kurban etiyle kavurma yapıp, ailesiyle öğle yemeği yedi. Ardından böbreklerinde şiddetli bir ağrı hisseden Şahin, çocukları tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli, 2 çocuk babası Şahin'in burada kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ani ölümü, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Şahin'in cenazesinin yarın öğlen Tire'nin kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Hamzaağa Ağa Camii'nde kılınacak namazın ardından, mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, "Mehmet Şahin, teşkilatımızın en iyi memurlarından biriydi. Bayramın mutluluğunu yaşarken bugün aldığımız bu acı haberle sarsıldık. Ölüm haberi hepimizi yasa boğdu. Hem şahsım hem de Ödemiş Emniyet Müdürlüğü adına merhum kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlarına sabır versin" dedi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Van'dan İzmir'e 'iyilik' için koşacak
Sonraki Haber
İznik'te tarihe saygısızlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.