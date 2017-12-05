Kalp krizi geçiren servis şoförü ESHOT'a çarptı!

İzmir Karşıyaka'da öğrenci servis minibüsünün şoförü kalp krizi geçirinde halk otobüsüne çarptı. Minibüs sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kaza Karşıyaka İlçesi'nin Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre öğrenci servis minibüsünün şoförü 41 yaşındaki Turan Güneş'in kullandığı minibüs kontrolden çıktı ve yol kenarında park halinde olan ESHOT otobüsüne çarptı.



Kazayı gören çevredekiler olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Güneş'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, burada müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sırasında servis minibüsünde öğrencinin olmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





