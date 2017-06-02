Kalp nakli bekleyen hastanın yaşadıkları film oldu

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Metin Biçer, tedavisi sırasında tanıştığı Yusuf Eneç'in kalp nakli beklerken yaşadıklarını kısa film yaptı. Yusuf'un 4 yıllık tedavi sürecinin 18 dakikada anlatıldığı film, izleyenlerin organ bağışı hakkındaki görüşlerini değiştirdi. Metin Biçer, ilk gösterimini DEÜ Rektörlük binasında yaptığı film ile festivallere katılmaya hazırlanıyor

Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Yusuf Eneç, 2011 yılında gün içinde basit işlerini yaparken yorulduğunu fark ederek doktora başvurdu. 5 kardeşin 4'üncüsü olan ve iki kardeşini kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Yusuf'a gittiği 8 ayrı hastanede tam olarak teşhis konulamadı. Son olarak gittiği bir genel cerrahın yönlendirmesiyle kardiyoloji servisine başvurduğunda, genetik yatkınlık nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Ancak geçen zaman içinde rahatsızlık ilerledi, 'Diyate Kardiyomiyopati' (kalp kasının bozulması) gelişti. İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2011 yılında İzmir'e gelen Yusuf Eneç için zorlu tedavi dönemi başladı. 7 aylık bir sürecin sonunda 2012 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla total yapay kalp nakli yapıldı, 3 yıl boyunca hayatına bu şekilde devam etti. Hastanede kalp nakli bekleyen 3 genç hastadan biri olan Yusuf'un diğer iki arkadaşı, nakil için organ beklerken öldü.



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