Kalpaklı Başkan

İzmir'deki yörük dernekleri ile Bayraklı muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret ederek mahallelerine ve yörük derneklerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Yörükler, Başkan Kocaoğlu'nun başına kalpak takıp omuzlarına yağlık bağladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'deki yörük dernekleri temsilcileri ile Bayraklı muhtarlarını makamında ağırladı. Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan'ın da bulunduğu ziyarette yörük dernekleri temsilcileri, Başkan Kocaoğlu'na yörelerine verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti.

Eşekle gidilen yollar asfaltlandı

Belenbaşı'nda eskiden eşeklerle gittikleri yolların asfaltlandığını, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti sayesinde arazilerine kadar artık arabayla gidebildiklerini söyleyen yörük dernekleri temsilcileri, Başkan Kocaoğlu'nu yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı olarak görmek istediklerini söyledi. Başkan Kocaoğlu'nun başına kalpak takıp, omuzlarına da üzerinde isminin işlendiği yağlık bağlayan Yörükler, 'Şimdi sen de bizim gibi yörük oldun başkanım' dedi.

Büyük bir onur

Bayraklı Onur Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir, Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın, Doğançay Mahallesi Muhtarı Halil Vural ve Emek Mahallesi Muhtarı Habip Obay da Başkan Kocaoğlu'nu ziyaret ederek mahallelerinde tamamlanan asfalt, kanal, içme suyu çalışmaları ile Doğançay-Onur Mahallesi arasında yapılan araç köprüsü için teşekkür etti ve bir şükran plaketi sundu.

Makamında ayrı ayrı kabul ettiği muhtarlara ve yörük dernekleri başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hizmet planlamasında kent merkezindeki ihtiyaçlı bölgelerle uzun yıllar hizmet alamamış dağ köylerine öncelik verdiklerini söyledi. Yerel seçimlerde adaylığı ile ilgili soruya da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, 'Bu güzel kentte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak, tarihe geçmek, benim için, ailem için başlı başına büyük bir onur zaten.. Bundan sonra şartlar ne getirir, ne götürür, bilemem. Ama bildiğim bir şey var. O da kim olursa olsun, belediye başkanın adaletli davranması ve herkesin hakkını koruması' şeklinde konuştu.