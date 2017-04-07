Kampüste sıkı yönetim var!

Hüseyin Çatal-Ege Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse giriş ve çıkışlarını öğrenci kimliklerini turnikelere okutarak yapıyor. Turnikeler öğrenciler için pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Eğitim-Sen Şube Başkanı Kıyasettin Yasa, Turnikelerin sadece kampüs girişlerine değil içerideki binaların girişlerine de konulduğunu belirterek, 'Biz artık kendi aramızda Ege Üniversitesi için Ege Hapishanesi diyoruz' dedi.



İzmir Ege Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse giriş ve çıkışlarını öğrenci kimliklerini turnikelere okutarak yapıyor. Turnikelerin sık sık arızalanması öğrencilerin demir parmaklıkların ardında kalmasına ve derse geç girmelerine neden oluyor. Bazı öğrenciler arıza nedeniyle okula giremediklerini, kapıda olmalarına rağmen derslerde 'yok' yazıldıklarını söyleyerek, soruna köklü çözüm bulunmasını istedi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 2015 yılı şubat ayında ölümüyle sonuçlanan olayın ardından okulda güvenlik önlemleri artırıldı. Okula giriş çıkışın yanı sıra fakülteler arası geçiş için de öğrencilerin kimlik kartı ile çalışan turnikeler yerleştirildi. Ancak bu turnikelerin sık sık arızalanması öğrencilerin tepkisine neden oluyor. Turnikenin manyetik kart okuyucu bölümüne kartların peş peşe okutulması üzerine bir süre sonra bölümde 'yetkisiz kart' yazısı beliriyor. Bu yazı çıkınca sistem kendini kapatıyor ve insan boyundan daha uzun olan demir parmaklıklar dönmüyor. Günde en az 10 kez yaşanan bu arıza nedeniyle okul önünde uzun kuyruklar oluşurken öğrenciler de derse geç kalıyor. Turnike arızası, okulun özel güvenlik birimleri tarafından gideriliyor.

'Okula girerken öğrenci, çıkarken değil mi?'

Öğrenciler okuldaki turnike sisteminin cezaevlerini hatırlattığını belirterek, tepki gösterdi. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Tanrıöğen tepkisini şöyle dile getirdi:

Okula arabayla girenler aranmıyor, biz okulun öğrencisi olduğumuz halde bunu kartla ve sözlü açıklamalarla kanıtlamak zorunda kalıyoruz. Güvenlik içinse çifte standart olmamalı. Arabası olan da aranmalı. Turnikenin sık sık arızalanması nedeniyle tamir edilinceye kadar içeri giremiyoruz, okul kapısında olduğumuz halde derse 'yok' yazılıyoruz.

Öğrenciler okuldan çıkarken kart basmalarını da eleştirirek, "Okula girerken öğrenci olduğumuzu ispatlıyoruz çıkarken neden buna ihtiyaç duyuluyor, anlamış değiliz" dedi. n DHA



Kampüste sıkı yönetim var

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Kıyasettin Yasa ise 'Ege Üniversitesi gibi büyük bir üniversitede böyle bir uygulamanın iki yıldır devam ediyor olması ve olayın sadece güvenlik boyutuna indirgenmesi her şeyden önce ayıptır' dedi. Üniversite yönetiminin uygulamadan vazgeçmeye niyetinin olmadığını belirten Yasa, 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma bir an önce tamamlanmalı ve kampüsteki bu gergin ortam sona erdirilmeli. Şu anda öğrenci kulüpleri kendi üniversitelerinde bir masa dahi açamıyor. Ülkede OHAL var ama Ege Üniversitesi'nde iki yıldır sıkı yönetim var. Üniversiteler sadece mesleki anlamda egitim veren yerler değildir. Sosyal alanlardır, düşünen, soru soran, özgür bireylerin yetiştiği eğitim yuvalarıdır' dedi.

'Acil durumlarda ne olacak?'

Turnikelerin sadece kampüs girişlerine değil içerideki binaların girişlerine de konulduğunu belirten Yasa, 'Biz artık kendi aramızda Ege Üniversitesi için Ege Hapishanesi diyoruz. Çünkü üniversitenin iki yıldır hapishaneden hiçbir farkı kalmadı. George Orwell'in ünlü kitabı '1984'te yaşananları aratmayan uygulamalarla karşı karşıyayız. Bir öğrenci başka bir fakültede okuyan arkadaşını ziyaret edemiyor. Hatta Yabancı Diller Fakültesi'nin bahçesine bile giremiyorsunuz çünkü oraya da bariyer konulmuş durumda. Ben sendika başkanı olarak kampüse içeriden bir arkadaşımın ismini vererek girebildim' diye konuştu.

Bariyerlerin tehlike yarattığına da dikkat çeken Yasa, 'Olmaması gerekiyor ama koydukları bariyerler bile sorunlu. Geçiş yeri çok dar olduğu için birçok öğrenci yaralandı. Elini, kolunu sıkıştıranlar oldu. Müzik aleti ile geçmeye çalışan öğrencilerin aletleri zarar görüyor. Özellikle hamile ve engelli vatandaşlarımız geçerken çok büyük sorun yaşıyorlar. Olası bir yangın, deprem gibi acil durumda bu öğrencilerin tahliyesi nasıl sağlanacak?' dedi.