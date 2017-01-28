Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi'nden 'Hayır' açıklaması

Aykut Polatlı-Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol da sendikaların bir sivil toplum kuruluşu olarak görevleri arasında ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda kamuoyu oluşturabilmek olduğunu söyledi ve telkine gerek olmadığını, üyelerin aklıselim olduğunu söyledi.
Kamu-Sen'in Genel Başkanı İsmail Koncuk'un referandumda hayır diyeceğini açıklaması tepki çekti ve Kamu-Sen Genel Merkezi önünde son günlerde konuyla ilgili protestolar yapılmaya başlandı. Genel Başkan Koncuk'un açıklamalarının kendi kişisel görüşü olduğunu belirten Kamusen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol, görevlerinin arasında ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmak olduğunu söyleyerek, 'Üyelerimiz kendi kararlarını verecektir' dedi.
'Kuvvetler ayrılığına inanan bir insan'
Başkan Doğruyol, her vatandaşın hayır deme özgürlüğü kadar evet deme özgürlüğünün de olduğunu söyleyerek, 'Sayın başkanımız bunu sendika olarak değil, birey olarak, kuvvetler ayrılığına inanan bir insan olduğunu ve bu yönden hayır diyeceğini ifade etmiştir. O İsmail Bey'in kendi kişisel düşüncesidir. Bizim zaten üyelerimiz aklıselim insanlardır. Biz üyelerimize evet ya da hayır deme konusunda telkinde bulunacak değiliz. Bizim amacımız sendikacılığı doğru bir şekilde yapabilmek, sendikal haklarımız konusunda elimizden gelen gayreti sarf etmek. Sivil toplum kuruluşu olarak ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda kamuoyu oluşturabilmek' dedi. Sivil toplum başkanlarına alttaki üyelerden baskı yapıldığını belirterek, 'Bu tür insanlar alttaki üyelerin baskısı altındadır. Biz sendika olarak görüşümüzü açıklayamayız desek de alttaki üyeler sen ne düşünüyorsun deyince kendi kişisel görüşünü açıklayabilir. Öyle de olmuştur' diye konuştu.
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