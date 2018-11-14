Kamu-Sen’den Cumhurbaşkanı’na mektup

Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a zam taleplerinin yazılı olduğu mektubu Konak PTT’ye verdi. İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyen Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği, kendilerine de Cumhurbaşkanı’nın zam oranı kadar zam yapılmasını talep etti. Açıklamanın ardından grup Konak PTT önüne kadar yürüdü

Süleyman Gülen- Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği yüksek enflasyon oranı karşısında eriyen memur maaşlarına zam yapılması için İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Kamu-Sen İzmir Başkanı İrfan Toksoy’un okuduğu açıklamada zam taleplerinin yüzde 26 olması talep edildi.

Memur maaşlarının tamamının giyim, gıda ve ulaşıma gittiği vurgulanan açıklamada yeni yüksek enflasyon oranlarıyla memur maaşlarının daha da fazla eridiği belirtildi. Açıklamayı okuyan Kamu-Sen İzmir Şube Başkanı İrfan Toksoy Cumhurbaşkanı’na açık çağrıda bulunarak enflasyona yenik düşen, temel harcamalarda eriyen maaşların telafisi için 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen hedeflere göre ayarlanarak ek zam yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanına gönderilen mektuptan satır başları:

2018 yılı başından itibaren ekonomik gelişmelerde yüksek enflasyon oran artışları görülmüş memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değer kaybederken alım gücünde düşüşler yaşanmıştır. Öyle ki, 2017 ve 2018 ekim ayları dikkate alındığında yıllık enflasyon yüzde 25,24; 2018 yılının ilk on ayı dikkate alındığında ise yüzde 22,5 olmuştur. Bu süre zarfında ocak ayında 2017 yılına ilişkin yüzde 1,69 ve temmuz ayında yılın ilk 6 ayına ilişkin yüzde 5,15’lik enflasyon farkı da eklenerek yapılan hesaplamada memur ve emekli maaşlarının yıllık yüzde 14,8 arttığı görülmektedir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin ve emeklileri maaşları, enflasyon karşısında bir yılda yüzde 10,4 değer kaybına uğramıştır. Yılın ilk 10 ayı itibariyle hesaplandığında ise kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak geçtiğimiz yıl 5 bin 336 lira olan dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, bu yıl tam 854 TL artış göstermiş ve 6 bin 191 TL’ye ulaşmışken 2 bin 977 TL olan ortalama memur maaşı 441 TL zamlanmış ve 3 bin 419 TL olmuştur. Başka bir ifadeyle enflasyon farkı ödemesi de yapılmasına rağmen maaşlardaki erime ve alım gücündeki kayıp devam etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü, 1 yıl içinde aylık 413 TL azalmıştır.

Memur maaşları 7,8 eriyecek

Tüketici fiyatlarındaki bu yükseliş yüzde 45’e ulaşan toptan fiyatlardaki artışla birlikte değerlendirdiğinde ekonomide her şey yolunda gitse bile uzunca bir süre daha fiyatların pahalanacağı, alım gücündeki düşüşün süreceğini göstermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20,8; 2019 yıl sonu hedefi ise yüzde 15,9 olarak belirlenmişken kau görevlilerine 2018 ılının tamamı için enflasyon farkı dahil yüzde 13 maaş zammı yapılmış, 2019 yılı için ise yüzde 9,2’lik bir artış öngörülmüştür. Dolayısıyla memur maaşları resmi rakamlara göre bu yıl en az yüzde 7,8 eriyecek, 2019 yılında da hedeflenen enflasyona ulaşsa bile, maaşlarda yüzde 6,7’lik bir reel düşüş olacaktır.

Cumhurbaşkanına açık çağrımızdır: 2019 yılı maaş oranlarının Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanız hususunu arz ederiz.