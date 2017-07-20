Kamyon bisikletliye çarptı: 1 ölü

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, bisikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen kamyon altında kalan 39 yaşındaki Onur Gözel, hayatını kaybetti

Kamyon bisikletliye çarptı: 1 ölü
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Ankara Caddesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, bisikletiyle Kemalpaşa'dan Bornova istikametine giden Onur Gözel, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yöne giden 43 yaşındaki Battal Yurtyapan idaresindeki 27 L 3376 plakalı kamyonun altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gözel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir boya fabrikasında çalıştığı öğrenilen Gözel'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyon şoförü Battal Yurtyapan ise gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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