Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk!

İzmir'in Konak İlçesi'nde, hareket halindeki kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi görenleri şaşırttı

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk!

Gece Yeşildere Caddesi'nde ilerleyen ve plastik boş sebze meyve kasaları yüklü nakliyat kamyonet kasasındaki basamağa çıkıp, kasasına tutunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu şaşkınlık yarattı. Yaşamını hiçe sayan bu kişi trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü. Bu tehlikeli yolculuğu görenler durumu polise bildirdi. Görüntülendiği fark eden kamyonet sürücüsü ise ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak
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