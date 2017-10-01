Kamyonet devrildi; 3 yaralı

İZMİR'İN Bergama İlçesi'nde, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kamyonet, yol kenarındaki araziye devrildi, 3 kişi yaralandı

Kamyonet devrildi; 3 yaralı
Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Bölcek-Soma karayolunda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Sinan Dağdelen yönetimindeki 45 HC 2787 plakalı kamyonet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada, sürücü Dağdelen ile Süleyman Kurt (18) ve Faruk Değirmenci (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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