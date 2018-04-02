Kamyonetin kapalı kasasından 71 kaçak çıktı!

İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda durdurulan bir kamyonette, 71 kaçak yakalandı. Kamyonette bulunan 5 yaşındaki çocuğun havasızlıktan boğulmak üzere olduğu fark edilince sağlık ekiplerinden yardım istendi ve hayata döndürüldü. Gözaltına alınan organizatör oldukları öne sürülen K.K. (46) ve F.E. (27), tutuklandı

Kamyonetin kapalı kasasından 71 kaçak çıktı!

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Geçen cuma günü, yaptıkları araştırmalar sonrasında içerisinde kaçakların bulunduğu kamyoneti takibe aldı. Bayraklı'da durdurulan kamyonetin kapalı olan kasasında 71 Suriyeli kaçak yakalandı. Kamyonetin kasasında ailesiyle bulunan M.'nin ise havasızlıktan boğulmak üzere olduğu polislerce fark edildi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle küçük çocuk hayata döndürüldü. Araçta ise 40 can yeleği, 5 şambrel can simidi ve bot şişirme pompaları ele geçirildi. Bu arada bir mültecinin tepki gösterip saldırdığı, organizatör oldukları ileri sürülen Türk vatandaşları K.K. (46) ve F.E. (27) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen K.K. ve F.E. tutuklandı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak
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