Kamyonun altında kalan çocuk öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kesikbaş Mevkii'nde meydana geldi. Bisikleti ile gezintiye çıkan Zafer İnceoğlan, Balım Sultan Caddesi'ne döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini yitirince düştü. İnceoğlan, bu sırada yanından geçen Halit A. yönetimindeki 35 T 0103 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri minik Zafer'i ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tire Dört Eylül Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Zafer İnceoğlan'ın ölümünü duyan yakınları hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.Kaynak: DHA
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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