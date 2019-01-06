Kani Beko: Bu resmen hukuksuzluktur!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in Seferihisar ve Urla ilçelerinde mahkeme tarafından verilen iptal kararlarına rağmen sürdürülen ve yapılmak istenen balık çiftliklerini Çevre ve Şehircilik Bakanına “Neden mahkeme iptallerine rağmen yeni ÇED kararları verilmekte ısrar ediliyor” diye sordu ve “Bu resmen hukuksuzluktur” yorumunu yaptı

Seferihisar ve Urla’da belediyelerin de desteğiyle çevre halkının tepkilerine neden olan ve sık sık eylemlerle gündeme gelen balık çiftliklerini Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanının yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İzmir’in kıyı kentlerinden olan ve turizm açısından büyük değer taşıyan iki ilçenin denizinin, kültürel mirasının ve yaşamsal alanlarının balık çiftlikleri ile yok edildiğini hatırlatan Beko, “Kıyıya yakın çiftliklere mahkeme her defasında izin vermezken bakanlık işletmeler her istediğinde ÇED olumlu raporunu veriyor. Seferihisar ve Urla Belediye başkanlarımızın da destekleriyle eylemler yaptık, davalar açıldı ve halkın zaferi ile sonuçlandı bu davalar. Mahkeme kararlarına rağmen bakanlığın bu izinleri vermesi resmen hukuksuzluktur. Buna izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

MAHKEME İPTALLERİNE RAĞMEN BU ISRAR NEDEN?

Verilen iptal kararlarının neden uygulanmadığını ve yeni ÇED kararlarının neden verilmekte ısrar edildiğini soran CHP’li Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanına şu soruları yöneltti: “2010 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre Düzeni Planı’nda yer alan, Sığacık Koyu’nda iki bölgede ‘su ürünleri yetiştiricilik alanları’ hakkında açılan dava sonucu iptal edildiği halde bu Danıştay Kararı neden uygulanmamıştır? Ardından her iki alan için gerek çipura ve levrek yetiştiricilik, gerekse orkinos yetiştiricilik faaliyetleri için bu plan kararı bertaraf edilerek ÇED gerekli değildir ve ÇED olumlu kararları neden verilmiştir? Seferihisar Belediyesi ve Urla kıyısındaki, AKKOY ve YADEM Çevre Dernekleri, Altınköy Sitesi sakinleri ve yurttaşlar tarafından açılan davalarda verilen iptal kararları neden uygulanmamakta ve yeni ÇED Kararları verilmekte ısrar edilmektedir? Bu çiftliklerin Sığacık Koyu’ndan çıkarılması gerektiği halde neden çıkarılmamaktadır?”

TURİZM VE ANTİK KENTİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çiftliklerin faaliyetine devam etmesi halinde, Seferihisar ve Urla Kıyılarındaki otellerin ve turizmin olumsuz etkileneceği bilindiği halde neden ısrar edilmektedir? sorusuna yanıt bekleyen Kani Beko, ayrıca bölgedeki doğal mirasın korunmasına yönelik de şu soruyu yöneltti: “Yine mahkeme kararı ile sabit olan; Urla kıyısında Demircili Mahallesi’nde yer alan AİRAİ Antik Kenti’nin olumsuz etkileneceği ve kıyıların kullanımı ve korunması ile ilgili olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilke kararına aykırı olduğu gerçeği karşısında bu tesislerin kaldırılması, kıyıların ve antik kentin korunması için ne gibi icraatlarınız olacak?”