Kanserli çocuklar yararına zumba

Karşıyaka Belediyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Onkoloji ve Hemotoloji Bölümü’nde yatan hasta çocuklar yararına, ‘Zumbathon’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. 14 Ocak Pazar günü ‘Kahramanım olur musun?’ başlıklı etkinlikte buluşacak katılımcılar, hem zumba yapacak hem de bağışlarıyla kanserli çocuklara destek olacak

Karşıyaka Belediyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek organizasyon, 13.00-17.00 saatleri arasında 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Karşıyaka Belediyesi Zumba Eğitmenleri Pelin Çevik ve Yeldağ Demiralp öncülüğünde yapılacak buluşmada, İzmir dahil 10 ilden 300’ü aşkın eğitimci ve katılımcı bir araya gelecek. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.



İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK



Katılımcıların eğitmenler eşliğinde zumba yapacağı organizasyonda, ilik nakli olup tedavileri evde devam eden çocuklar da 5 dakikalık dans gösterisi sunacak. Gün boyunca hastane ve derneğin sunduğu ihtiyaç listesi doğrultusunda bağış toplanacak. Katılımcıların getireceği çocuk bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, yatak koruyucu, ıslak mendil ve deterjan gibi bağışlar, Karşıyaka Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Her gönüllü dilediği miktarda malzeme bağışı yapabilecek. Etkinliğe ilişkin 0232 3670060 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek.



“FARKINDALIK YARATACAĞIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kanserli çocuklarımıza yanlarında olduğumuzu göstermek ve ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek adına, 14 Ocak’ta ‘Zumbathon’ etkinliğinde buluşacağız. Bir yandan da yardım bekleyen ve morale ihtiyaç duyan hasta çocuklarımız için bir kez daha farkındalık yaratmış olacağız. Bu anlamlı dayanışmanın parçası olmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.



